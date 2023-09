NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Il Consiglio Comunale nella seduta del 19.09.2023 ha approvato il regolamento per l’assegnazione del bonus bebè.

Con l’introduzione di questa misura, peraltro prevista tra le linee di mandato, l’Amministrazione Comunale si prefigge lo scopo di sostenere le famiglie e le giovani coppie anche al fine di favorire la procreazione e contrastare il fenomeno della progressiva riduzione delle nascite. In tale ottica questo contributo fa il paio con la riduzione dei ticket della mensa per i bambini dell’asilo approvata recentemente dall’Amministrazione Comunale.

Il contributo sarà concesso alle famiglie dei nascituri con reddito ISEE inferiore a 35.000 €.; l’importo per questo primo anno è fissato in 600 € una-tantum per ogni neonato.

Siamo consapevoli che si tratta di una goccia nel mare che non copre certo le spese connesse alla nascita di un bambino ma obiettivamente un poco aiuta – dice il sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini – e comunque è un segnale che testimonia la vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie dei nascituri. Non è detto che con il passare degli anni, bilanci alla mano, non sia possibile prevedere anche un aumento del bonus. Fino ad ora i nascituri sono stati sempre festeggiati con una cerimonia a fine anno; da quest’anno oltre la cerimonia le loro famiglie sotto l’Albero troveranno anche qualcosa di sostanzioso”.