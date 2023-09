NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Apertura col botto per i Ludi Borgiani 2023, il cui avvio è stato subito un grande successo. L’edizione 2023 è iniziata domenica 17 settembre con il corteo storico, le rievocazioni – che proseguiranno fino al prossimo 1 ottobre – e una serie di eventi molto significativi per la tradizione civitonica.

“L’Amministrazione comunale ha a cuore la promozione e una diffusione sempre maggiore di questo prestigioso evento, molto importante per tramandare l’identità del nostro territorio – commenta l’assessore allo Spettacolo Simonetta Coletta -. Queste tradizioni che coinvolgono cittadini di diverse età sono non solo uno sguardo al passato, ma anche un modo per dire chi siamo oggi e qual è la strada da seguire come comunità in cammino”.

“La manifestazione ha anche ottenuto un finanziamento dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando per le rievocazioni storiche – aggiunge Coletta – e questo certamente è uno stimolo a fare sempre di più e a farlo meglio. Vorrei ringraziare tutte le associazioni che ogni anno si rendono disponibili mettendo a disposizione il loro tempo, la loro passione, il loro cuore. E poi tutti i figuranti di Civita Castellana e dei comuni limitrofi, gli sbandieratori di Arezzo, il presidente regionale dell’associazione Cortei Storici Antonio Tempesta, il presidente Pietro Pistola, la coordinatrice Cristiana Pistola e tutte le altre tantissime

persone che non posso citare tutte ma che hanno lavorato per la realizzazione dell’evento, insieme agli animatori delle taverne e all’associazione Cavalieri delle Forre e della Via Amerina”.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a tutti i prossimi appuntamenti della kermesse – conclude l’assessore -. L’ampio programma è consultabile sui canali web istituzionali del Comune”.