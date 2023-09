NewTuscia – TUSCANIA – Torna la pallavolo che conta al palazzetto dello Sport dell’Olivo con appassionati e tifosi che domani, mercoledì, potranno assistere all’allenamento congiunto tra i padroni di casa della Maury’s Com Cavi Tuscania e la Fenice Roma. Inserita nel girone G – il Tuscania in quello F- la squadra capitolina vanta la presenza di giovani interessanti, alcuni dei quali già nel giro della nazionale azzurra.

“Abbiamo iniziato la quarta settimana di preparazione -commenta coach Perez Moreno. Le prime due sono state davvero pesanti e devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno reagito abbastanza bene, anche quelli che durante l’estate avevano lavorato poco. Complimenti anche alla società che ha messo nelle migliori condizioni quelli che lavorano o che vengono da Roma. Domani (mercoledì) abbiamo un test importantissimo che ci dirà a che punto siamo con la preparazione e soprattutto in che direzione dobbiamo continuare a lavorare. Le mie sensazioni sono positive soprattutto considerando il lavoro che stiamo facendo in palestra. Certo dobbiamo lavorare ancora per correggere due o tre cose sul nostro sistema di gioco però, lo ripeto, ho delle belle sensazioni”.

Il congiunto avrà inizio a partire dalle 19.

Il Tuscania sarà di nuovo in campo sabato, sempre al palazzetto dell’Olivo, per la settima edizione del Trofeo PM&B, insieme a Plus Sabaudia (A3) e Grosseto (B). Si gioca dalle 15,30.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici