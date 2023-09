NewTuscia – VITERBO – Sabato 16 settembre sul diamante di Piacenza si è disputata la semifinale del campionato italiano di baseball Under 15, tra la Stella Carni Viterbo e i Falcons Torre Pedrera (RI), che ha visto i ragazzi viterbesi uscire sconfitti con il punteggio di 4 a 0.

È stata una bellissima semifinale, infatti all’inizio del quinto inning il punteggio era fermo sullo zero a zero.

I Falcons iniziavano l’attacco con una valida del primo in battuta, ma un gran TONTINI sul monte di lancio, aiutato da una difesa perfetta, eliminava i tre battitori successivi.

Il Viterbo nel successivo attacco metteva subito in base FORTUNATI, che veniva eliminato in seconda su un tentativo di rubata, i successivi battitori, TONTINi e BERTOLLINI battevano valido, ma il lanciatore del Torre Pedrera metteva Strike Out i successivi battitori.

Nel secondo attacco dei riminesi, la difesa del Viterbo riusciva a chiudere l’inning senza danni nonostante il Torre Pedrera avesse riempito le basi.

Nel secondo attacco Casseri batteva un doppio, ma la difesa dei Falcons eliminava gli altri due battitori.

Si andava avanti senza segnare punti, fino all’inizio del quinto inning, quando TONTINI (il migliore in campo del Viterbo, al suo attivo anche due valide) veniva sostituito da EIGHUCI DI MARTINO, che con due eliminati, colpiva il battitore avversario, e un lungo doppio sull’esterno centro di BRAMBILLA e la successiva valida di GREGORINI, permettevano ai Falcons di segnare due punti.

Nel quinto inning anche i Falcons sostituivano il lanciatore partente GREGORINI con MAGALOTTI ( nazionale under 15 che ha lanciato la finale dell’europeo di categoria contro l’Olanda), che non concedeva nulla ai battitori viterbesi, in totale per lui in tre inning, 6 strike out e una sola valida subita da parte di EIGHUCI DI MARTINO.

Nel sesto inning COLLETTINI raggiungeva la prima per base su ball e con una rubata raggiungeva la seconda, ma il lanciatore avversario metteva strike out in sequenza COLLONA, FORTUNATI E TONTINI, non permettendo di accorciare le distanze e riaprire la partita

Nel settimo inning il Torre Pedrera segnava altri due punti, mentre l’attacco del Viterbo non riusciva a produrre punti.

Il commento del manager FORTUNATI a fine partita: “ Innanzi tutto voglio lodare i ragazzi per come hanno affrontato la partita e soprattutto come l’hanno giocata. Avevamo di fronte una delle più forti squadre d’Italia, una delle più titolate, con la quale abbiamo giocato alla pari per tutta la partita. In difesa abbiamo giocato una partita perfetta, basti pensare che solo TONTINI è riuscito a lasciare due battitori al piatto gli altri eliminati, 19, sono stati opera di una difesa sempre attenta e puntuale. Siamo mancati in attacco, abbiamo battuto soltanto 5 valide, quando non avevamo uomini sulle basi, a differenza dei Falcons che, oltre a battere 10 valide in totale, lo hanno fatto anche con i corridori in posizione punto. Siamo mancati in attacco, sia per la tensione della partita, per tutti erano i primi play-off scudetto e soprattutto per il livello dei lanciatori avversari.

Alla fine il Torre Pedrera si è dimostrata una squadra più solida di noi in tutti i reparti, meritandosi la vittoria finale, anche se alla fine, con qualche episodio favorevole, potevamo anche portare a casa la vittoria, abbiamo dimostrato di non essere inferiori a quella che è una della più belle e attrezzate realtà del baseball giovanile italiano. Voglio fare un plauso a tutti i ragazzi per la splendida stagione disputata, due anni fa quando abbiamo iniziato questa avventura era impensabile raggiungere questi risultati. Ora la stagione prosegue con la Coppa Lazio, e andremo in campo cercando di vincerla e bissare il successo del campionato.”

La formazione:

1. FORTUNATI Alessandro –Esterno Centro

2. TONTINI Christian–Lanciatore –seconda base;

3. BERTOLLINI Leonardo – Ricevitore –Terza Base

4. CECCARIGLIA Emanuele –Interbase

5. EIGHUCI DI MARTINO Daniele -Terza base-Lanciatore;

6. RUBERTO Lorenzo –Seconda base- Ricevitore

7. CASSERI Pietro –Esterno Sinistro;

8. COLLETTINI Simone –Esterno Deestro;

9. COLONNA Lorenzo –Prima base (MAZZA Alessio)