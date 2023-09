NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia prosegue nel progetto linea verde e lo ribadisce anche quest’anno adottando nel suo team la presenza di giovanissimi del Rugby con talento e voglia di giocare che si propongono alla grande platea della serie A di Rugby.

Il seme piantato da alcuni anni di far fiorire giovani , prodotti dalla cantera del Rugby Civitavecchia, ed altre promesse che si propongono e vogliono avere e fare la storia nel club, sta dando i frutti sperati.

La super linea verde cresciuta nelle file delle giovanili del Civitavecchia ha avuto un’esperienza fuori dalle porte amiche con un accordo di collaborazione con le Fiamme Oro Rugby dove , grazie alla importante esperienza tecnica-tattica-sportiva-sociale della divisione sportiva della Polizia di Stato, è cresciuta da ogni punto di vista.

Dopo aver avuto questa importante esperienza presso le Fiamme Oro sono tornati a Civitavecchia per giocare la stagione 2023 – 2024 insieme ad altri giovanissimi anche loro alla prima esperienza in un campionato di alto livello.

Sono in perfetto ordine alfabetico:

” Alessio Scotti, Danilo Battaglini, Federico Pizzabiocca, Malcom Mammì, Mattias Fiorentino, Rubens Kurtaj, Valerio Borgna”.

A questa linea super verde si sono aggiunti dei giovanissimi:

” Matteo Robazza, Mattia Tremulo anche loro per la prima volta in serie A”.

Certo di strada ne dovranno fare ancora, in particolare per i ragazzi che, arrivati in Prima Squadra, completano il cursus honorum del Rugby Civitavecchia ma la caparbietà, la voglia di giocare non gli manca e chissà sotto la guida di tecnici di alto livello non si possano affermare nel campionato 2023 – 2024 raggiungendo questo traguardo prestigioso.

Dal Rugby Giovanile biancorosso piccoli giganti crescono, giocano, imparano e si divertono, dando linfa alla linea verde e lustro al Rugby Civitavecchia.Non può esistere nello sport del Rugby, un progetto che non rivolge lo sguardo al futuro. Il Settore Giovanile del Rugby Civitavecchia rappresenta una fondamentale e imprescindibile risorsa, voglia di programmare con lungimiranza, dando una reale opportunità di crescita ai giovani del territorio. Crescere in un ambiente sano, coltivando i valori dello sport, accompagnati da educatori, allenatori , dirigenti e staff che seguono passo passo il percorso dei ragazzi/e, un percorso fatto di gioco, di principi saldi e di divertimento sono il punto di partenza, la base su cui costruire il domani del Club del Moretti Della Marta.

Il Rugby Civitavecchia da sempre in prima fila per i giovani sportivi spera e vuole che alle leve della super linea verde seguano tante altre promesse dalle giovanili della palla ovale del territorio, guardando la cantera biancorossa le premesse ci sono tutte.