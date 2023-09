NewTuscia – TERNI – Con Andante, performance itinerante su canto e cammino per spazi naturali, si apre domenica prossima, alle 10,30, ad Amelia (convento della Ss Annunziata) il Verdecoprente Umbria Fest – la scena svelata dal paesaggio, con la direzione artistica di Roberto Giannini e Rossella Viti di Associazione Ippocampo. E’ un bell’andare quello di Andante, la nuova produzione di Faber Teater, progetto vincitore del bando ArtWaves di Fondazione Compagnia di San Paolo. Dopo l’incontro con il pubblico in giro per l’Italia, partendo dal Piemonte e toccando Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia, lo spettacolo approda per la sua prima regionale in Umbria.

Andante è un’azione corale, un vero e proprio viaggio di parole e suoni, di passi e pensieri, capace di coinvolgere gli spettatori immergendoli in un’esperienza di ascolto, in un affascinante percorso di scoperta. È una polifonia di punti di vista sul camminare, che offre una pratica insolita e interessante non solo per gli amanti del teatro, ma anche per tutte quelle persone che amano percorrere i tanti sentieri e cammini nella natura di cui è ricco questo territorio.

Il cammino e la musica sono modi di stare insieme, patrimonio di tutti, chiunque ne può fare esperienza. Andante nasce proprio dal desiderio di mettere in relazione, attraverso differenti prospettive, i due ambiti: il cantare e il camminare, già profondamente indagati nel corso degli anni dalla compagnia Faber Teater di Chivasso (To), con la complicità della drammaturga musicale Antonella Talamonti e di altre collaborazioni artistiche.

Andante è anche rinnovata occasione di collaborazione tra Verdecoprente e il bellissimo Convento della SS Annunziata, e con Amerino Tipico, progetto promosso da undici Comuni, capofila Amelia, di cui Ippocampo è partner culturale, che propone negli stessi giorni un Festival delle Esperienze, con un programma di degustazioni e incontri con le eccellenze agroalimentari del territorio Amerino.

“Aprire punti di vista per raccontare e disegnare nuove visioni nel paesaggio artistico e culturale dell’Amerino – affermano Roberto Giannini e Rossella Viti – è la linea guida dei nostri progetti. Siamo felici di accogliere il lavoro dei Faber Teater, già ospiti lo scorso anno con lo Stabat Mater alla collegiata di Lugnano in Teverina, per il valore della loro ricerca nei territori della relazione, tra ciò che accade dentro e ciò che accade fuori, tra paesaggio esteriore e interiore, tra il respiro e le sue dinamiche, tra spazi e visioni differenti.”

Andante vede in scena Francesco Micca, Marco Andorno, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, con la drammaturgia di Gianluca Favetto, la drammaturgia musicale e musiche originali di Antonella Talamonti, dramaturg Simona Gonella, contributo allo sviluppo Laura Curino, costumi Callegari Creazioni. Faber Teater è una compagnia teatrale indipendente nata nel 1997. Da oltre vent’anni mette al centro il lavoro d’attore, il teatro di gruppo, la creazione collettiva, la ricerca sull’attore musicale, coltivando la relazione attore-spettatore. Ha prodotto spettacoli accolti in Italia e all’estero, nelle grandi capitali e nei villaggi più remoti.

L’appuntamento: domenica 24 settembre alle ore 10.30, Convento della S.S. Annunziata, Amelia (Tr). Biglietto per lo spettacolo 5 euro. D urata circa 80 minuti, max 60 spettatori. Per chi partecipa al “tour Andante” l’ingresso è offerto da Amerino Tipico Festival (il tour include: navetta – h 9.30 Chiostro di San Francesco Amelia, spettacolo e degustazione presso un’azienda agricola del territorio). Prenotazione necessaria per tutti, rivolgersi a: Associazione Ippocampo whatsapp 3272804920 – verdecoprente@gmail.com Vuf è parte del programma di attività 2023 dell’Associazione Ippocampo, realizzato con un contributo della Regione Umbria. Un’attività accreditata “Umbria Culture for Family”. (ptn 615/23 12.05)