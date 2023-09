NewTuscia – VITERBO – “Notte Rosa”, evento molto riuscito con una logica intelligente. Ieri sera grande successo per la terza notte bianca targata Chiara Frontini che, con il criterio di suddividere tanti spazi del centro storico per una fruizione multiforme, ha portato tanti target di pubblico ad affollare le vie e le piazza del cuore della città. Sta proprio in questa logica plurale il format azzeccato per una notte rosa per tutti.

Unica pecca la mancanza di un possibile percorso guidato che avrebbe potuto indirizzare meglio le tantissime persone che hanno affollato Viterbo. Magari nella prossima edizione un sistema interattivo e luminoso per proporre tutti i singoli eventi sarà carino da ideare. Insieme a ciò servirebbero maggiori cestini pubblici perché quando la gente c’è è bello ma anche gli effetti successivi ci sono. Se ne parla da anni, forse ora qualcosa si muoverà.

Il concetto di continuità ed eventi tutto l’anno è certamente quello giusto e, questa amministrazione, è giusto riconoscere che si stia battendo per andare in quella direzione. In questa direzione potranno svilupparsi i progetti per Viterbo per modernizzarla e renderla più fruibile alla pari di altre città vicine che hanno intrapreso queste scelte.