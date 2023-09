NewTuscia – LANUVIO – Si è svolto a Lanuvio (RM) organizzato dalla locale società di atletica, la 6^ prova del Trofeo “Fulvio Villa” di marcia regionale con gare extra di corsa si pista a cui hanno preso parte atleti e società di tutto il Lazio. Alla manifestazione erano presenti alcuni atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo accompagnati dal loro allenatore Salvatore Nicosia, che hanno conseguito buoni risultati tecnici a conferma dell’ottimo lavoro svolto in allenamento per tutta la stagione sportiva. Enrico Bossi, interessante mezzofondista emergente della categoria Cadetti, si è avvicinato nuovamente al record provinciale dei 1000m. correndo la distanza in 2’48″96.

Il record appartiene al tuscanese Alessandro Italiano dell'Atletica Colavene Alto Lazio con 2'46″3 ed è stato ottenuto nel 1997 ed Enrico e quanto mai intenzionato a batterlo. Buone performance anche per l'altro cadetto della Finass Simone Nicolardi, specialista negli ostacoli che si è cimentato anche lui sulla distanza dei 1000m. ottenendo il suo nuovo record personale con 3'02″44 .