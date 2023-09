NewTuscia – La Toscana è una regione d’Italia che vanta un patrimonio storico-culturale straordinario e una natura incontaminata, caratterizzata da coste pittoresche e un entroterra lussureggiante, dove i boschi sembrano usciti da una fiaba. Dalla provincia di Pistoia alla Maremma, questa regione italiana affascina i suoi visitatori con una vasta gamma di destinazioni adatte sia agli amanti della vita all’aria aperta che a coloro che sono affascinati dall’eleganza di palazzi storici, castelli e edifici sacri.

Tra le tante possibilità di scoperta, una delle esperienze più insolite e affascinanti è senza dubbio quella di dormire in una Bubble Room, e questa straordinaria avventura si posiziona al secondo posto in questa lista delle 5 esperienze da fare in Toscana.

Un bagno alle Cascate del Mulino

Parte integrante delle Terme di Saturnia, il complesso termale gratuito più celebre della Toscana, che offre l’accesso ai visitatori durante tutto l’anno. Queste cascate naturali sono il risultato di un lungo processo di erosione che si è esteso per migliaia di anni, creando delle imponenti vasche calcaree. Qui, puoi immergerti nell’acqua termale ricca di calcio e zolfo, godendo dei benefici per il tuo corpo e la tua mente.

Una caratteristica affascinante delle Cascate del Mulino è la loro temperatura costante di 37 °C, il che significa che puoi goderti una rilassante nuotata o un bagno caldo anche durante i mesi invernali. Tutto ciò rende il complesso delle Terme di Saturnia un luogo perfetto per una pausa rigenerante all’insegna del relax e del benessere.

Questo luogo incantevole e gratuito è una tappa imperdibile per cerca le esperienze più particolari da fare in Toscana, e offre un’opportunità unica per sperimentare il potere terapeutico delle acque termali in un ambiente naturale mozzafiato.

Dormire in una bolla in Toscana

Dormire in una Bubble Room significa letteralmente svegliarsi sotto le stelle. Queste camere trasparenti offrono un’esperienza notturna magica, permettendovi di ammirare il cielo stellato della Toscana dalla comodità del vostro letto. È un’opportunità ideale per gli amanti della natura e per chi cerca un’esperienza romantica.

Dormire in una Bubble Room è molto più di una semplice notte in una stanza trasparente. Si tratta di un’esperienza magica che inizia con il tramonto e si trasforma in un viaggio attraverso il cielo stellato della Toscana. Quando si spegnono le luci e ci si avvolge nelle coperte calde, la magia inizia davvero. Le pareti trasparenti delle Bubble Room permettono una visione completa del firmamento sopra di voi, trasformando la vostra camera da letto in un osservatorio privato.

Per chi volesse fare questa meravigliosa esperienza qui trova tutte le bolle dove è possibile dormire in Toscana

Visitare il Giardino dei Tarocchi a Capalbio

Il Giardino dei Tarocchi è un luogo straordinario situato nella località di Capalbio. Questo giardino artistico e surreale è stato creato dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle, ed è ispirato alle carte dei Tarocchi.

Il giardino è disseminato di grandi e colorate sculture rappresentanti le diverse carte dei Tarocchi. Queste sculture sono realizzate in resina e ricoperte di specchio e ceramiche colorate.

Ogni opera è un’interpretazione creativa di una carta dei Tarocchi, come l’Impiccato, il Mondo, la Temperanza e molti altri. Le sculture sono imponenti e impressionanti, con dettagli intricati e colori vivaci.

Il giardino in oltre ospita occasionalmente eventi culturali, mostre d’arte e performance che aggiungono ulteriore profondità all’esperienza dei visitatori.

La spada nella roccia dell’Abbazia di San Galgano

Fondata nel 1218 l’Abbazia di San Galgano è un monastero in rovina situato a pochi chilometri da Siena.

La Spada nella Roccia, situata all’interno della chiesa dell’Abbazia di San Galgano, è una spada medievale autentica, ancorata nella pietra. Sebbene non sia l’originale impugnata da San Galgano, il suo enigmatico posizionamento nella roccia continua a catturare l’immaginazione dei visitatori. Nel corso degli anni, esperti e studiosi hanno analizzato la spada, ma il mistero della sua fissazione in modo apparentemente impossibile rimane senza una spiegazione scientifica definitiva.

Oggi, la Spada nella Roccia è divenuta una delle attrazioni più iconiche dell’Abbazia di San Galgano, attirando visitatori da tutto il mondo. I suoi visitatori possono contemplare la maestosità di questa spada, esplorare la suggestiva chiesa in rovina e passeggiare attraverso il chiostro dell’abbazia, immergendosi in un’atmosfera intrisa di storia e spiritualità. Questo luogo affascina non solo gli appassionati di storia e leggende, ma anche i pellegrini in cerca di un’esperienza spirituale e gli ammiratori dell’architettura medievale.

La Spada nella Roccia, con la sua storia intrigante e il suo impatto visivo, rappresenta una tappa imperdibile per chiunque voglia fare un’esperienza in Toscana particolare alla scoperta del patrimonio culturale e spirituale di questa regione.

Trekking lungo l’Anello del Rinascimento a Firenze

Il Trekking lungo l’Anello del Rinascimento a Firenze è un’esperienza straordinaria che consente ai visitatori di esplorare la città in modo diverso, immergendosi nella sua ricca storia, arte e cultura. L’Anello del Rinascimento è un itinerario escursionistico che circonda il centro storico di Firenze, consentendo di scoprire alcuni dei luoghi più emblematici e meno conosciuti della città.

L’Anello del Rinascimento è un sentiero escursionistico di circa 42 chilometri che abbraccia il centro storico di Firenze. Il percorso è ben segnalato e ti guida attraverso antichi sentieri, colline verdi, uliveti e panorami mozzafiato.

Lungo il percorso, ci sono punti di ristoro dove puoi assaporare piatti tipici toscani e degustare il famoso vino Chianti.

Le esperienze in Toscana che abbiamo esplorato sono solo un assaggio dell’incredibile diversità e bellezza che questa regione italiana ha da offrire. La Toscana si rivela come una terra di sorprese senza fine. Qui, storia, arte, natura e cultura si fondono in un connubio straordinario, regalando ai visitatori esperienze uniche e memorabili.

La Toscana è davvero una destinazione senza paragoni, capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore in cerca di esperienze autentiche e indimenticabili.