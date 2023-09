NewTuscia – VITERBO – Umberto Fusco passa ufficialmente a Forza Italia e lo annuncia in una conferenza alle Terme dei Papi. Presenti i responsabili provinciale FI Andrea Di Sorte e comunale Giulio Marini, l’ex sindaco di Viterbo Giovanni Arena, l’ex sindaco di Capodimonte, Ludovica Salcini e l’ex presidente del consiglio Stefano Evangelista.

Il cambio di partito, ha affermato Fusco, non significherà anche un cambio di idee per quanto riguarda la linea di azione da seguire a Viterbo. Ci sarà una continuità, “non cambierà nulla rispetto a quando nel 2008 sono entrato in politica”, ha sottolineato ripercorrendo la sua carriera politica iniziata 15 anni fa con Viterbo Vola. Dal 2019, un anno dopo l’elezione a Senatore, i primi problemi con la Lega.

È stata poi la volta degli altri presenti di dare il benvenuto al nuovo membro, un momento che ha dato modo di chiarire con Giovanni Arena.