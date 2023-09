NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Federalberghi Roma condivide l’appello lanciato nello scorse ore dall’Assessore al Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato perché venga fermata la cosiddetta vendita dopata al rialzo dei biglietti per la visita del Colosseo, operata da tempo attraverso azioni di bagarinaggio online da canali paralleli ed esteri.

“Ci auguriamo che le Istituzioni intervengano prontamente, ad ogni livello, per porre rimedio a questa situazione che danneggia fortemente l’immagine della città ed il suo turismo,” ha detto il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli. “In questo periodo di grande ripresa per Roma è fondamentale che il monumento simbolo della nostra capitale possa essere visitato da tutti ad un prezzo equo ed i turisti, i tour operator e gli stessi albergatori non siano danneggiati, anche indirettamente, nelle loro attività da chi non rispetta le regole.”