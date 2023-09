NewTuscia – VITERBO – Si è disputata ieri presso il Campo Sportivo della Parrocchia “Santa Maria della Grotticella” di Viterbo la seconda giornata del girone B del Torneo di calcio a 7 “Città di Viterbo-Santa Rosa” 2023.

La prima gara ha visto di fronte Vigili del Fuoco e Comune di Viterbo entrambe già vincitrici delle rispettive gare della prima giornata.

Panchina lunga e qualità della rosa dei Vigili del Fuoco hanno determinato il netto successo dei “pompieri” per quattro reti a zero.

Primi dieci minuti di buon gioco con occasioni da entrambe le parti poi ci pensa Vittori a rompere l’equilibrio con rete al termine di un’azione corale del gruppo.

La reazione del team comunale è veemente ma allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio dei Vigili con la rete di Geri.

Secondo tempo senza storia: Mister Gori saggiamente opta per ampie rotazioni, mentre il Comune di Viterbo con solo due riserve a disposizione cala l’intensità del suo gioco.

Vigili in pieno controllo e nel finale di partita prima Vittori su rigore e poi il redivivo Marchi firmano il definitivo 4 a 0.

Il secondo incontro della giornata ha visto il debutto per la prima volta dall’istituzione del torneo della squadra degli Architetti, Geometri, Ingegneri di Viterbo che ha affrontato la Scuola Sottufficiali dell’Esercito.

Partita a ritmi più contenuti rispetto alla precedente con la squadra dei professionisti che prevale per 2 a 1 dopo che il primo tempo si era concluso sul risultato di parità con una rete per parte. Per la squadra debuttante una gran bella soddisfazione e primi tre punti in tasca.

COMUNE VITERBO – VIGILI DEL FUOCO 0 – 4

Vigili del Fuoco: Faccenda, Moretti, Pascucci, Pacini, Varletta, Affinita, Maio, Marchi, Vittori, Sibi, Geri, Governatori, De Angelis, Strada. Allenatore Gori.

Marcatori: Vittori 2, Marchi, Strada.

Comune Viterbo: Scattarella, Costantini, Floris, Tonnicchi, Onofri, Paolucci, Fascetti, Ippoliti, Mecocci. Allenatore Buzzi.

ARCHITETTI GEOMETRI INGEGNERI – SCUOLA SOTTUFFICIALI ESERCITO 2 – 1

A.G.I. Viterbo: Centi, Saraconi, Angelini, Longobardi, Piacitelli, Clementi, Camilli, Lisoni, Boldrini, Fasanari, Nisi, Celestini, Cappelli. Allenatore Guerra.

Marcatori: Piacitelli, Clementi.

Scuola Sottufficiali Esercito: Dell’Ungo, Tonetti, Menichetti, Pallottini, Annibaldi, Granata, Nitti, Natarelli, Pasinato, Portuesi, Di Corato. Allenatore Raco.

Marcatore: Menichetti