NewTuscia – TARQUINIA – “Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Fiorella Attanasi, concessionaria dello stabilimento Gravisca.

Fiorella è stata un punto di riferimento per il mondo dei balneari e dell’ospitalità. Chi, come me, ha avuto il piacere di conoscerla da vicino ed esserle a fianco professionalmente, ne ha potuto apprezzare la determinazione che metteva tutti i giorni nel proprio lavoro e la forte personalità, unita alle grandi doti umane. Con lei se ne va un pezzo di storia del Lido. Ha rappresentato un esempio per l’imprenditoria femminile, perché è stata una donna che ha saputo costruire una bella e solida attività e che ha contribuito in modo significativo alla crescita turistica di Tarquinia.

Lascia un grande vuoto. Alla sua famiglia, da parte mia e dei miei colleghi balneari, vanno le più sincere e profonde condoglianze”.

Marzia Marzoli, presidente Sib Tarquinia