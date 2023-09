Lunedì 18 settembre a Viterbo nel cortile di Palazzo Gentili con familiari e amici dell’artista scomparso un mese fa

NewTuscia – VITERBO – “Parole per Alessio”: questo il titolo della cerimonia laica dedicata al maestro Alessio Paternesi a un mese dalla scomparsa. Familiari e amici dedicheranno all’artista, all’uomo e all’intellettuale pensieri, ricordi, riflessioni, aneddoti. Tra gli altri interverranno Alessandro Romoli, presidente della Provincia di Viterbo e Luca Giampieri, sindaco di Civita Castellana, città natale di Paternesi e luogo in cui ha scelto di essere sepolto.

Nel corso della cerimonia, che si svolgerà a Viterbo lunedì 18 settembre 2023 alle ore 17.00 nel cortile di Palazzo Gentili, in Via Saffi 49, saranno anticipate alcune iniziative dedicate alle opere, non solo pittoriche e scultoree, realizzate da Alessio nel corso della sua lunga attività. La cerimonia laica si concluderà con un brindisi alla salute di Alessio e di tutti i presenti.

La figlia Monica e la moglie Danka ringraziano sentitamente il presidente Romoli che, oltre ad aver fatto allestire la camera ardente di Alessio Paternesi nella sala consiliare di Palazzo Gentili, ha messo a disposizione il cortile della sede dell’Amministrazione provinciale per questo ricordo collettivo.