NewTuscia – MONTEFIASCONE – Emanuela Bartolini nominata commissario del coordinamento politico per il comune di Montefiascone, del partito Lega per Salvini Premier – Lazio, dal coordinatore provinciale Andrea Micci, dopo un confronto col direttivo provinciale e quello di sezione. Consigliere comunale e vice sindaco a Canino, Emanuela Bartolini è stata anche candidata alle ultime regionali con ottimi risultati. “Auguro un buon lavoro ad Emanuela, donna e amministratrice di indubbio valore che ha già dimostrato più volte sul campo la sua competenza, la sua preparazione e la sua capacità politica – dichiara Andrea Micci -.

Per questo abbiamo subito individuato in lei, il profilo ideale per rappresentare la Lega nel territorio di Montefiascone in un ruolo per noi importante e delicato che è quello di accompagnare il partito e la sua base verso l’elezione del coordinatore comunale. Montefiascone è un Comune con una storia importante, un patrimonio paesaggistico meraviglioso e una comunità attiva, dove la Lega vuole portare e sviluppare il suo progetto, aggregando chiunque si riconosca nei suoi valori, che per noi possono sintetizzarsi in poche parole: amore e cura per il proprio territorio, con azioni concrete mirate alla valorizzazione del suo bagaglio di potenzialità, espresse dalle sue vocazioni, dalle sue eccellenze, dalle tipicità, mirando al benessere e alla partecipazione delle comunità locali. Emanuela Bartolini è il primo passo della Lega a Montefiascone su questo percorso che segnerà uno dei suoi momenti più alti con l’elezione di un coordinatore comunale, figura che dovrà catalizzare le energie del territorio e metterle a sistema in un progetto per migliorare il presente e disegnare il futuro.

Coordinamento provinciale

Lega Salvini Viterbo