NewTuacia – CARBOGNANO – Dopo il successo dello scorso anno presentata la Stagione Junior. Aperta la campagna abbonamenti per il cartellone principale.

Carbognano, 15 settembre 2023: Dopo la Stagione principale di Teatro, la Direzione Artistica del Teatro Bianconi di Carbognano ha presentato il nuovo cartellone per i più giovani. Lo scorso anno il successo del cartellone Junior è stato a dir poco travolgente con molti spettacoli replicati più volte di fronte alla fortissima richiesta da parte di famiglie e scuole. Quest’anno si è voluto replicare con altri 4 appuntamenti che sicuramente incontreranno il favore del giovanissimo pubblico.

Da novembre a marzo: da Halloween before Christmas al Mago Mikele passando per Le mirabolanti avventure di Alice e Il Bello e la Bestia. Quattro divertenti e imprevedibili appuntamenti pensati non solo per i più piccoli ma per tutta la famiglia che potrà trascorrere pomeriggi all’insegna del divertimento, della sorpresa e della meraviglia che solo il Teatro può donare.

La Stagione Junior si affianca quindi, come lo scorso anno, alla Stagione Teatro principale che propone un cartellone denso come non mai di appuntamenti importanti dove protagonisti saranno i migliori autori di commedie del panorama internazionale e nazionale al servizio delle attrici e degli attori più talentuosi e apprezzati in tutti i Teatri del nostro paese. Una Stagione piena di bellezza, ottimismo e divertimento.

Ricordiamo a tutto il pubblico l’appuntamento straordinario di apertura di questa meravigliosa Stagione sarà domenica 29 ottobre con il ritorno di Michele La Ginestra e del suo Il piacere dell’attesa insieme a Federica De Benedittis e Francesco Stella, con la regia di Nicola Pistoia. Il nuovo spettacolo firmato dallo stesso La Ginestra ha debuttato questo gennaio a Roma e subito dopo al Bianconi, riscuotendo un successo clamoroso con decine e decine di spettatori che purtroppo non hanno trovato posto nell’unico appuntamento previsto nella scorsa Stagione e non replicato a causa degli impegni dell’autore al Sistina con il Rugantino di Garinei e Giovannini. Proprio per soddisfare quella gran parte di pubblico che non ha potuto assistere allo spettacolo, Michele La Ginestra è voluto tornare al Bianconi in un appuntamento straordinario fuori cartellone per il quale sono partite già le prenotazioni, numerosissime sinora tanto da far presagire presto un nuovo sold out. Seguiranno altri 12 appuntamenti con grandi protagonisti e grandi storie piacevoli, spassose, emozionanti, molte di nuovissima produzione.

Insomma una Stagione speciale e pirotecnica per la quale è appena partita la campagna abbonamenti, una Stagione per tutti con prezzi anti-inflazione per i biglietti e abbonamenti decisamente alla portata di chiunque, con riduzioni previste per i giovanissimi under 14 e i diversamente giovani over 65.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098