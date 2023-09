NewTuscia – TARQUINIA – Giornata ecologica nelle spiagge a Spinicci a Tarquinia, aperta a tutti organizzata dall’associazione Aeopc per la mattina di domenica 17 settembre dalle ore 10.00 alle 12.00 circa. L’appuntamento riferiscono i volontari sarà per tutti presso i locali dello stabilimento Villa del Mare a Spinicci a Riva dei Tarquini per una colazione, e poi tutti insieme inizieranno la pulizia della spiaggia.

L’Aeopc metterà a disposizione guanti e sacchi e con i mezzi della protezione civile quello sarà raccolto verrà conferito all’ecoarea. “Invitiamo tutti a partecipare a questa importante giornata ecologica estiva – aggiunge il Presidente Aeopc Alessandro Sacripanti – il mare porta sulla riva tantissimi rifiuti e plastica, e altri purtroppo lasciati da chi non rispetta l’ambiente.

Ringraziamo anche le istituzioni nella persona del Sindaco Alessandro Giulivie l’amministrazione comunale, l’Università Agraria, l’On. Valentina Paterna Presidente Commissione Ambiente della Regione Lazio, l’On. Mauro Rotelli Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, il sig. Massimo Santo di Villa del Mare e i tanti amici che ci seguono, per il sostegno e la collaborazione a questa iniziativa ecologica di domenica 17 settembre a Spinicci.

Aeopc Tarquinia