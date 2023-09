NewTuscia – ROMA – TPL, qualità dell’aria e progetti per la Capitale

lunedì 18 settembre 2023

Roma, Piazza del Campidoglio ore 11.

Legambiente, in occasione dell’avvio della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” torna a presentare il suo rapporto “Aria Pulita per Roma”, con i progetti in campo per la rigenerazione del TPL di Roma, per la cura del ferro e per la trasformazione positiva della mobiiltà romana. Con l’occasione saranno presentati i dati della qualità dell’aria di Roma in rapporto alle nuove normative europee appena votate.

Appuntamento lunedì 18 settembre 2023 alle ore 11 in Piazza del Campidoglio per il press point, dove saranno presenti tra gli altri:

Eugenio Patanè assessore alla Mobilità di Roma Capitale

Amedeo Trolese responsabile mobilità di Legambiente Lazio

Simone Nuglio ufficio nazionale di Legambiente

Andrea Ricci presidente Osservatorio Regionale Trasporti

Anna Becchi Streets for Kids Clean Cities Campaign

Valerio Gatto Cittadini per l’Aria

Alessandra Grasso Cittadini per l’Aria

Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio