Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse. L'ex calciatore di Lazio, Atalanta, Sampdoria, Fiorentina, oggi allenatore degli Hamrun Spartans, a Malta, in questo estratto dell'intervista ha affrontato alcuni temi legati alla Serie A e all'Italia di Spalletti.

La Lazio ha rappresentato un pezzo importante della tua storia calcistica. Quest’anno è partita con due sconfitte in gare abbordabili e poi la vittoria a Napoli: dove possono arrivare i biancocelesti?

“La Lazio è partita male nonostante le due gare non fossero proibitive, ma il campo ha dimostrato ancora una volta che non c’è nulla di scontato. Poi, però, dopo le due brutte sconfitte è arrivata la bella prova di Napoli, per una squadra che comunque parte con tante cose buone in questa stagione: su tutte c’è la permanenza di Sarri, grande allenatore. Grande fiducia in lui, sarà difficile per me ripetere il cammino dell’anno scorso, ma ha comunque le carte in regola per provare ad arrivare tra le prime quattro”.

La sfida contro la Juve sarà già un incontro chiave per la corsa Champions League?

Ora è un po’ presto per parlare di dentro-fuori. Sicuramente è una partita molto importante, molto sentita, si affrontano due squadre che stanno facendo comunque bene, perché la Lazio con la vittoria di Napoli si è decisamente rilanciata. Quindi sarà una partita tra due grandi squadre ma ancora assolutamente non decisiva.

Un pronostico secco: chi vincerà lo Scudetto?

“Per lo Scudetto dico che vincerà l’Inter, ma non perché sia molto più forte del Napoli: semplicemente credo sia molto solida in questo momento”.

Cosa ne pensa di questa nuova Italia di Luciano Spalletti? Riusciremo a qualificarci all’Europeo?

“La Nazionale di Spalletti è una novità un po’ per tutti, ma sicuramente non sono una novità le qualità tattiche e professionali di un grande allenatore come lui: è un esempio per tutti noi tecnici e per tutti coloro che approcciano questo lavoro. Con la sua grande capacità ha sempre ottenuto grandi risultati, quindi credo che possiamo aspettarci di andare agli Europei”.