L’ateneo fissa nuove date per i test di ingresso

NewTuscia – VITERBO – Il mese di settembre rappresenta per l’Ateneo un momento fondamentale di incontro con le nuove matricole e le loro famiglie in occasione degli Open Days organizzati presso il polo principale di Viterbo e i due poli di Civitavecchia e Rieti. Con una partecipazione di oltre mille persone nelle tre giornate appena concluse, le studentesse e gli studenti hanno avuto la possibilità di approcciarsi al mondo universitario a 360°. A partire dalla conoscenza dell’offerta formativa e le novità di quest’anno, (i corsi di laurea in Scienze dell’educazione, Economia dell’Innovazione e Tecniche per la bioedilizia) e poter scegliere, consapevolmente, il corso più adatto alla costruzione del proprio percorso professionale. La giornata di apertura si è svolta presso il Complesso di Santa Maria in Gradi, dove il Rettore ha accolto tutti i partecipanti presentando l’ateneo, informando i presenti riguardo le numerose misure a sostegno delle studentesse e degli studenti, quali borse di studio e servizi per l’inclusione, una vicinanza per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno particolari esigenze e necessità, per il raggiungimento della loro autonomia e per la piena partecipazione alla vita universitaria. Il Rettore ha poi richiamato l’attenzione sulle opportunità di lavoro disponibili grazie a didattica e ricerca di qualità e all’attenzione dell’ateneo all’internazionalizzazione, attraverso i sempre più numerosi accordi sottoscritti con enti, atenei e istituti di ricerca esteri. Nella seconda parte della mattinata, presso gli stand informativi, le studentesse e gli studenti hanno raccolto utili informazioni prima di trasferirsi, con il servizio di bus navetta attivato dall’ateneo, presso le sedi dei sei Dipartimenti dove il personale docente, tecnico amministrativo ed i tutor hanno presentato i corsi di studio e accompagnato i partecipanti che hanno potuto visitare le aule ed i laboratori didattici e di ricerca. Nella giornata successiva è stata la volta del Polo di Civitavecchia: la sede di Piazza Verdi ha ospitato studentesse e studenti interessati alle presentazioni dei corsi di laurea attivi presso il Polo. La tre giorni si è conclusa nel Polo di Rieti dove, presso il Complesso di Via delle Fontanelle e in via Angelo Maria Ricci, si sono tenute le presentazioni dei due corsi di agraria in Scienze della Montagna e Gestione Digitale dell’Agricoltura e del Territorio Montano e del nuovo corso di laurea in Economia dell’innovazione, attivato in modalità interateneo con Sapienza Università di Roma.

Nelle tre giornate si sono svolte le sessioni di test di accesso, online e gratuiti, per tutte le macroaree: umanistico-sociale, scientifico-tecnologica, economica e i test specifici per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

Data l’elevata richiesta, l’ateneo viterbese ha attivato altre sessioni di test il 21 e il 28 settembre. Il calendario completo dei test di ingresso è disponibile al link: https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.

Sì ricorda che dal 1° agosto sono aperte le immatricolazioni con una procedura completamente on line al seguente link: https://shorturl.at/nxQSY.