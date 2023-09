NewTuscia – VITERBO – Sabato pomeriggio la quattordicesima edizione dedicata ai bambini.

Prosegue per l’intero weekend la festa dell’uva a Pianoscarano insieme al Palio delle botti e a tanti altri appuntamenti con la tradizione. Domani, sabato 16 settembre, la giornata si aprirà alle 10 con il mercato artigianale per le vie di Pianoscarano. Alle 15,30 torna l’atteso appuntamento in piazza Scotolatori con la quattordicesima edizione del palio delle botti per bambini – quinto memorial Giorgio Mecarini. Alle 16,30 in programma sulla stessa piazza il Torneo di Burraco. Alle 20 tutti a cena con le specialità viterbesi. Alle 21,30 appuntamento con la sfilata di abiti da sposa e di moda della stilista “Chiaraluna” con abbinamento musicale di Leonardo De Angeli. Il giorno successivo, domenica 17 settembre, appuntamento alle 9,30 in piazza Scotolatori con La carovana narrante, a passeggio tra le vie del quartiere, tra canti popolari, poesia dialettale. Alle 10 il mercatino artigianale per le vie del quartiere e la benedizione delle botti alla chiesa di Sant’Andrea. Alle 16, al lavatoio, le pizze fritte di Pianoscarano. Seguirà l’arrivo dei bottaroli con le sbandieratrici e i musici Città di Viterbo. Alle 17 l’atteso appuntamento in piazza Fontan di Piano con il 44esimo palio delle botti, memorial Oliviero Bruni – Alberto Ciorba – Gioacchino e Raffaela Baggiani e Giancarlo Sabatini. A seguire, alle ore 18, la fontana che butta vino. La manifestazione, iniziata lo scorso 14 settembre, è organizzata dal comitato festeggiamenti Pianoscarano, Carmine, Salamaro ASDC con il patrocinio del Comune di Viterbo.

Per ulteriori info: 339.8421980 – 339.2116581 (pagina Facebook Comitato festeggiamenti Pianoscarano). Si ricorda che nelle zone di Pianoscarano interessate dall’evento, come da apposita ordinanza della polizia locale, sono previsti provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare.