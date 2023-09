Al via il ciclo di incontri sulla transizione energetica, tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili, organizzato da Camera di Commercio Rieti Viterbo, Dintec e Unioncamere in collaborazione con l’Azienda speciale Centro Italia. Previsto un desk per i quesiti delle imprese sui contributi

NewTuscia – VITERBO – E’ dedicato ai contributi per la transizione green il primo incontro online gratuito organizzato per il prossimo 21 settembre a partire dalle ore 15,00 da Camera di Commercio Rieti Viterbo, Dintec e Unioncamere in collaborazione con l’Azienda speciale Centro Italia nell’ambito del ciclo di webinar sulla transizione energetica promosso nell’ambito dei progetti dei fondi perequativi di Unioncamere.

La transizione energetica è infatti un tema centrale nello scenario internazionale e nazionale come risposta alla crisi derivante dagli elevati costi di approvvigionamento energetico, ma anche dal punto di vista ambientale, economico, con rilevanti impatti sociali e di contrasto alla povertà energetica.

Un argomento, quindi, di particolare interesse per il mondo delle imprese che verrà aperto dal dirigente della Camera di Commercio Rieti Viterbo e direttore generale dell’Azienda speciale Centro Italia, Giancarlo Cipriano, per poi passare alla relazione “La Transizione energetica: caratteristiche, implicazioni ed opportunità per le imprese nell’ambito del progetto del Sistema Camerale” a cura di Antonio Romeo, direttore Dintec e responsabile nazionale del progetto sulla Transizione energetica. Seguirà l’approfondimento “Contributi per le imprese finalizzati alla transizione green” da parte di Francesco Colli, esperto Dintec finanza agevolata.

Al termine delle relazioni, le imprese avranno la possibilità di accedere a un desk per quesiti sui contributi finalizzati alla transizione green con l’esperto di Dintec. Per prenotarsi e indicare il proprio quesito è necessario compilare il modulo online https://docs.google.com/forms/d/1AwcsQEyxz7Igo9gvGuvUj-BOp_AYQpcZKOvzYDnf_Nk/edit?usp=sharing_eil_m&ts=6501bb9f

Per poter partecipare al webinar è necessario registrarsi al link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XrvCHZtVThSI-YlVbbafpA

Maggiori informazioni possono essere richieste agli indirizzi email pid@rivt.camcom.it oppure promozione@aziendacentroitalia.it .