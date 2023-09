NewTuscia – TERNI – Tornano domani, 16 settembre, alla Cascata delle Marmore le eccellenze della Valnerina con “Degusta Ferentillo”. Dalle 10,00 alle 13,00 va in scena infatti il progetto “Ferentillo Eccellenza”, giunto al terzo anno e promosso dal Comune di Ferentillo attraverso fondi del Piano di Azione Locale Gal Ternano. Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali per promuovere i prodotti a filiera corta del territorio. Per l’anno 2023 sono stati coinvolti i prodotti di eccellenza di cinque aziende della Valnerina: i vini della Società Agricola Annesanti di Arrone; le carni ovine e bovine dell’Azienda Agricola Scorsolini di Ferentillo; l’olio evo dell’Azienda Agricola Pellini Fabiano di Ferentillo; gli ortaggi dell’Azienda Agricola Kiefer Alice Isabell di Ferentillo; le carni e gli insaccati dell’Azienda Granati Gioia di Ferentillo.

“Degusta Ferentillo” è un assaggio di territorio nei luoghi di maggior flusso turistico con una serie di attività che hanno l’obiettivo di far conoscere e gustare i prodotti di eccellenza del territorio attraverso la realizzazione di degustazioni nei luoghi ad alto traffico turistico. Quest’anno la scelta è stata quella di realizzare un evento a settembre alla Cascata delle Marmore e un altro a inizio dicembre durante l’evento Valnerina in Vetrina a Ferentillo. Oltre a queste due iniziative verranno realizzati degli incontri nelle scuole del comune.

L’evento di domani sarà realizzato all’interno del Parco della Cascata, al Belvedere Inferiore, e sarà gratuito. A pagamento sarà l’ingresso in Cascata. La bellezza del territorio passa anche attraverso il gusto del suo cibo ed è bello scoprire questa bellezza attraverso questi eventi che esaltano ciò che di buono c’è nel nostro territorio. (ptn 611/23 11.15)