NewTuscia – ROMA – Oggi pomeriggio, nella sede della Regione Lazio, il presidente Francesco Rocca, assieme all’assessore allo Sport, Elena Palazzo, ha incontrato una delegazione di atleti e tecnici, guidata dal presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola.

Il team, dal 21 al 23 settembre, sarà Nova Siri Marina, in Basilicata, per partecipare al “Trofeo Coni 2023”. Nell’occasione il presidente Rocca ha consegnato ai ragazzi il vessillo della Regione Lazio.

L’augurio è che i 224 atleti iscritti alle gare di 42 discipline sportive, guidati da 69 tra tecnici e accompagnatori, possano confermare l’importante ruolo dello sport del Lazio, che è sempre salito sul podio in questa manifestazione nazionale di grande valore per il movimento giovanile.

«La Regione Lazio torna a investire e a puntare sullo sport. Il lavoro che, quotidianamente, facciamo insieme con l’assessore Palazzo è quello di veicolare lo sport come risorsa culturale, fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e per la promozione di corretti stili di vita. Sono molto orgoglioso di consegnare il vessillo della Regione Lazio a 224 atleti che parteciperanno alla più grande manifestazione sportiva per la loro età. Un ringraziamento sentito al Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola. Stiamo lavorando, insieme, per fare del Lazio la Regione Capitale dello sport italiano. Un grande augurio agli atleti, con la certezza che porteranno in alto l’onore e il valore del Lazio», ha dichiarato il presidente Rocca.

«Non possiamo che essere entusiasti della partecipazione del Lazio al “Trofeo Coni”. Un’occasione preziosa per avvicinare bambini e ragazzi allo sport portandoli a incontrare i coetanei provenienti da tutta Italia e a confrontarsi con loro. Iniziative come questa contribuiscono a far crescere il movimento sportivo del Lazio. L’ultima edizione ha visto la nostra delegazione tornare vincitrice, una grande soddisfazione. Ai giovanissimi che si cimenteranno quest’anno a Policoro il mio più affettuoso in bocca al lupo», ha aggiunto l’assessore Palazzo.

«Sono grato al presidente Rocca e all’assessore Palazzo per il continuo sostegno che ci stanno offrendo e per aver ricevuto la rappresentativa dei nostri giovanissimi atleti che avranno il compito di portare ancora in alto il nome della Regione e del Coni Lazio nell’edizione 2023 del “Trofeo Coni”. I numeri della nostra rappresentativa e i risultati ottenuti in tutte le precedenti edizioni, dove siamo sempre andati a podio, esprimono l’ottimo stato di salute del nostro movimento. Tutto questo è frutto di sinergie che costruiamo da tanti anni con le Federazioni sportive e le Discipline associate e con le Istituzioni, che ci consentono di promuovere qualsiasi disciplina sportiva e di sostenere le società sportive da dove escono i futuri campioni dello sport», ha evidenziato il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola.