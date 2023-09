NewTuscia – VITERBO – Dopo il successo della scorsa stagione, torna la rassegna mensile dedicata alla stand-up comedy!

Una volta al mese saliranno sul palco della Galleria del Bistro del Teatro due astri nascenti della comicità italiana guidati da Michele Marini, MC della serata.

Prendi posto, ordina qualcosa da bere e/o da mangiare e preparati a sbudellarti dalle risate!

Questa volta sul palco:

Andrea Paone (https://www.instagram.com/andreapaonecomedy/)

Valentina Medda (https://www.instagram.com/funnyvalentains/)

MC della serata:

Michele Marini (https://www.instagram.com/mik.marini/)

ANDREA PAONE

Andrea Paone è un comico, autore e attore italiano, cresciuto a Livorno. Si esibisce in tutta italia e all’estero. Il suo nuovo tour comprende oltre l’Italia gli USA, la Francia, il Canada, la Germania, la Spagna e l’Australia, ma non Pisa. Ama gli animali, ma è convinto che i cani non siano così intelligenti come pensiamo. Infatti è sicuro che se sapessero d’essere fatti d’ossa impazzirebbero. Ha uno special comico su Prime Video e a primavera 2023 uscirà il suo secondo show. Nel 2022 ha esordito al cinema con “I Racconti della Domenica” produzione RAI.

VALENTINA MEDDA

Valentina Medda nasce – e già questo le sembra un clamoroso abuso di potere.

Attrice e autrice siciliana, vive a Siracusa la prima fanciullezza, sognando di diventare l’erede di Enrico Papi. Ritenendosi inadeguata persino nei confronti della questione meridionale, si dà alla fuga e dopo Pisa e Madrid, approda a Roma, dove attende di essere incoronata imperatrice del Sacro Romano Pigneto. Ha una forte dipendenza per lavori sottopagati e un discreto fetish per il co.co.pro. Intesta la paternità del precariato a Craxi, Andreotti, Berlusconi, ma solo perché sono morti tutti prima di molestarla. E’ ossessionata da Roberto Saviano, ma lui la vede solo come un’amica.

Virale il suo tutorial “Come lucidare le paillettes con le lacrime in 3 semplici mosse”. È nel cast dell’ultima stagione di “Stand up Comedy” in onda su Comedy Central, canale 129 di Sky. Attualmente in tour con il suo spettacolo A Bocce Ferme. Fondatrice di All You Can Mic e Settebello Comedy, conduce laboratori di teatro e di scrittura per la stand up comedy con Falene Teatro. Si dice in giro che siano pazzeschi.

MICHELE MARINI

Scienziato in piena crisi dei trent’anni. Vive diviso tra Bruxelles e Roma perchè non odia abbastanza il Belgio e non ama a sufficienza l’Italia. Ha iniziato a fare stand-up perchè il frigo era vuoto. Ora il frigo continua ad essere vuoto… ma quante risate!

COS’E’ LA STAND-UP COMEDY?

La stand-up comedy è una forma di comicità codificata negli Stati Uniti e in Inghilterra a metà del Novecento nei umosi locali e piccoli sottoscala delle grandi metropoli. In un quella bolgia di umanità, i comici avevano a loro disposizione solo un microfono e uno sgabello per intrattenere il loro pubblico. Fatta di battute taglienti, giochi di parole e tanto talento, la Stand-up comedy è parte del curriculum della maggior parte dei grandi comici americani e inglesi, come Jim Carrey, Robin Wiliams, Eddie Murphy, Amy Schumer e Tina Fey. Grazie alle piattaforme di streaming come Netflix e il canale satellitare Comedy Central, la stand-up comedy ha conquistato l’Italia dando la possibilità a nuovi comici e comiche di seguire la loro passione.

Prenota il tuo posto per trascorrere una serata diversa tra buoni drink e tante risate con gli amici!

Appuntamento venerdì 22 settembre 2023, start alle ore 21.00

Prenotazione della sedia: primo drink obbligatorio 6,00 euro

Prenotazione del tavolo: tagliere e drink 13,00 euro