Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio con locali acquazzoni o temporali possibili soprattutto sui rilievi interni. Maggiori addensamenti tra la sera e la notte con locali fenomeni in arrivo sulle coste settentrionali.

Nazionale

AL NORD

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutte le regioni con piogge sparse su Triveneto e Lombardia e asciutto altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini, variabilità asciutta su Liguria e Pianura Padana. In serata tempo in miglioramento ma con molte nubi. Temporali in arrivo nella notte al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino, asciutto altrove con ampi spazi di sereno sul versante tirrenico. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte con prime piogge sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio locali piovaschi sulla Sardegna e zone interne tra Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata residui fenomeni sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e in diminuzione sul resto d’Italia; massime in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.