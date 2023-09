NewTuscia – ROMA – Il consigliere Emanuela Mari (Fdi): “l’ennesimo segnale di attenzione della Regione per un comprensorio gravato da 80 anni di servitù energetica, pagando a caro prezzo l’impatto su ambiente, salute e economie locali.”

Nella seduta odierna, su proposta del Presidente Rocca e dell’Assessore Fabrizio Ghera, la Giunta regionale ha dato il via libera al protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, il Comune di Civitavecchia e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’attuazione delle programmazioni infrastrutturali della Città di Civitavecchia.

Il Protocollo è finalizzato ad attuare gli interventi strategici di interesse pubblico generale, prioritari per l’effettiva integrazione del sistema città-porto nell’ambito del porto “core” di Civitavecchia entro il 31.12.2030, quale elemento essenziale alla “crescita sostenibile e vocata al turismo” e ai “servizi innovativi”, anche in vista del Giubileo 2025 e della candidatura di Roma Capitale per Expo 2030.

“Un importante passo in avanti, – dichiara Mari – in ragione del ruolo centrale della città di Civitavecchia e quindi del suo porto, è stato compiuto oggi nella direzione di una trasformazione del litorale nord orientata alla sostenibilità e all’interconnessione tra il territorio e la struttura portuale, anche in considerazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR che consentiranno al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell’area mediterranea. Interventi che unitamente a quanto previsto dal “Piano per la Transizione Ecologica di Civitavecchia” della Regione, in primis la decarbonizzazione, il Parco eolico offshore, e la filiera dell’idrogeno verde, faranno di Civitavecchia l’apripista alla riconversione energetica e produttiva di tutto il Lazio nonché modello di sviluppo sostenibile per tutta l’Italia in accordo con gli obiettivi del Green Deal Europeo.

L’approvazione del Protocollo di cui sopra è la conferma della ritrovata sinergia tra il governo centrale, il governo regionale e le nostre comunità a riprova di quello che annunciavamo in campagna elettorale. Una delibera, quella approvata in data odierna, della quale ho assistito sin dalla nascita in qualità di presidente del consiglio comunale della città di Civitavecchia, la messa a terra attraverso l’ instancabile lavoro dell’ex assessore Roberto D’Ottavio ed infine la sua realizzazione attraverso l’approvazione della giunta Rocca.