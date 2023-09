Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – L’Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura 2021, approvato con DD n. G11053 del 9 agosto 2023, è stato rettificato con DD n. G11831 del 7 settembre 2023 a seguito dell’aggiornamento delle modalità di invio delle istanze. L’avviso conferma le risorse stanziate. Con questi fondi, la Regione prosegue l’impegno per rinnovare e innovare le strutture culturali del Lazio.

E’ stata rettificata la modalità di invio delle istanze per la partecipazione all’avviso su piattaforma dedicata, on line dal 12 settembre

I contributi, fino a 200.000€, sono destinati a Musei, Biblioteche e Archivi storici pubblici (accreditati nelle Organizzazioni regionali, o in possesso dei requisiti per l’accreditamento) e privati (solo se accreditati); ad Aree archeologiche, Parchi archeologici e Complessi monumentali; ad altri luoghi della cultura ancora da istituire, che facciamo richiesta di finanziamento per poter aprire al pubblico.

Per i piccoli comuni fino a 15 mila abitanti o in dissesto finanziario è prevista la copertura del 100% delle spese. Per gli altri comuni o enti pubblici, copertura dell’80%. Per i privati la copertura è al 50%.

Possono presentare domanda di contributo i proprietari o i gestori delle strutture.

Tra le tipologie degli interventi previsti: manutenzione, miglioramento dell’accoglienza, accessibilità e fruibilità, sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali, impiantistica, restauro. Sono previsti anche interventi di arte contemporanea, sia da realizzare entro i luoghi sia negli spazi antistanti.

Con risorse 2019, 2020 e 2021, nelle rispettive edizioni, sono stati avviati importanti Piani per la valorizzazione e riqualificazione dei Luoghi della Cultura del Lazio.

Musei, Biblioteche, Archivi, Complessi monumentali, aree e parchi archeologici, sono stati oggetto di una vasta campagna di sostegno e rilancio, sia attraverso il finanziamento di interventi coordinati nell’ambito di di sistemi di valorizzazione, che attraverso interventi puntuali sui singoli Luoghi.

Sono stati adottati anche metodi di valorizzazione innovativi attraverso, ad esempio, lo sviluppo tecnologico, lo spettacolo dal vivo e l’arte contemporanea

I soggetti proprietari dei luoghi della cultura, o eventuali soggetti gestori degli stessi, dovranno inoltrare domanda di contributo attraverso l’apposita piattaforma informatica, alla pagina Bandi e avvisi attiva dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 ed entro e non oltre le ore 16:00 del 2 ottobre 2023 prossimo .