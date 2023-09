NewTuscia – VITERBO – Sabato 16 settembre alle ore 18 nei locali dell’associazione Voice&Arts Academy in via del Teatro Nuovo 20-22, a Viterbo, il pubblico incontrerà Giovanni Capotombolo, autore del romanzo “UVA, Una Vita Altrove”, uscito ad aprile 2023 per Dalia Edizioni.

Lontani dall’ordine e dentro l’inquietudine. Dal 1994 a oggi, la storia dell’amicizia di tre ragazzi che sognano cose grandiose,sfidando il fallimento. Uno sguardo coinvolgente e ironico sulla generazione X, in un racconto scandito a ogni capitolo da un brano musicale che ne diventa la colonna sonora.

UVA, Wally e Reeko sono tre adolescenti sicuri che la loro strada li porterà altrove, lontano da un’esistenza già impacchettata, lontano dalle aspettative degli adulti.

Questa è la storia di un’amicizia e della passione per la musica, è la storia di tre ragazzi che insieme diventano adulti. È il racconto di una vita fuori sede, dalla provincia – Interamna Nahars – alla città universitaria, quindi alle grandi metropoli; un racconto di viaggi su un pulmino scassato su e giù per l’Italia e poi per l’Europa, della vita nelle case occupate, degli incontri memorabili, delle sostanze stupefacenti e degli stupefacenti concerti, dell’incontenibile voglia di suonare come l’insopprimibile desiderio di esserci.

UVA parla in prima persona e ci offre un racconto fuori fuoco; ci destabilizza, lasciando convivere due punti di vista in equilibrio. UVA è dentro e fuori dalla sua storia: è il ragazzo dinoccolato, riflessivo, sempre un po’ fuori posto, che cerca il suo altrove, e l’adulto che lo guarda e che fa i conti con quel viaggio.

Sulla loro strada, l’abbandono sarà l’unica possibilità per ritrovarsi.

L’autore

Giovanni Capotombolo è nato a Terni e vive a Milano dove lavora nel campo della pubblicità. Laureato in Cinema al DAMS di Bologna con una tesi sui Simpson, ha scritto su riviste e webzine di cinema, musica e fumetti. Ha lavorato come responsabile Ufficio Stampa per eventi culturali nazionali e sui set audiovisivi come attrezzista e aiuto-scenografo. È stato musicista, DJ/speaker radiofonico e organizzatore di eventi. È inoltre un pessimo golfista. Questo è il suo primo romanzo.

Alla conversazione seguirà un aperitivo per i presenti. Si ringrazia la libreria Straffi di Viterbo per la preziosa collaborazione.