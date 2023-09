NewTuscia – ROMA – “La Regione Lazio, al pari dei pendolari, è danneggiata da questa ondata di disservizi sulla rete ferroviaria regionale che ha creato enormi disagi e problemi a chi giornalmente viaggia. Come ha spiegato l’assessore alla mobilità e trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera questa situazione è da addebitare a carenze tecniche che stanno richiedendo interventi di manutenzione e ammodernamento. Bene hanno fatto il presidente Rocca e lo stesso assessore Ghera ad attivarsi presso Trenitalia e RFI per avere chiarimenti, e soprattutto per sollecitare soluzioni in grado di sopperire alle gravissime carenze di questi giorni, con l’obiettivo di ridurre al massimo i problemi per i viaggiatori, attraverso l’attivazione di bus sostitutivi. Ha fatto bene inoltre Ghera ad annunciare anche l’applicazione di sanzioni a carico delle società che gestiscono la rete ferroviaria regionale per non aver fornito adeguatamente il servizio in questi complicati giorni di ripresa delle attività lavorative e scolastiche”.

“Nell’esprimere solidarietà ai pendolari penalizzati, confidiamo in una rapida risoluzione delle criticità tecniche che riguardano il trasporto su ferro, e al tempo stesso sollecitiamo l’attivazione, in accordo con i sindaci dei comuni interessati, dei più efficaci servizi sostitutivi. Infine ho avuto modo di confrontarmi con gli uffici della Prefettura di Viterbo per condividere la necessità di affrontare i problemi che interessano il pendolarismo locale e regionale, manifestando la disponibilità dell’assessore Ghera ad un incontro presso la stessa Prefettura assieme a tutti i soggetti pubblici e privati investiti di responsabilità nella vicenda”.

E’ quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini