NewTuscia – RONCIGLIONE – Tutto pronto per la prima edizione della Fiera Farnesiana, che nel weekend del 16 e del 17 settembre animerà via Roma con stand di artigianato artistico, oggettistica, hobbystica, mostre d’arte e prodotti tipici locali.

L’evento è promosso dal Comune di Ronciglione per rendere omaggio all’antico splendore della città durante la dinastia dei Farnese nell’alto medioevo, che rese Ronciglione un importante fulcro dell’artigianato, con concerie, ramiere, ferriere e stamperie a servizio dello Stato Pontificio.

“Una prima edizione che ci auguriamo possa fare da apripista ad un progetto duraturo nel tempo – ha commentato il consigliere comunale delegato agli eventi, Francesco Laurenti. Quello dei mercatini è sempre stato un evento poco attrattivo per la nostra città e vogliamo creare un contenitore diverso, che si contraddistingua per qualità e capacità di racchiudere diverse situazioni, come le mostre d’arte ed i prodotti tipici. Non ci saranno banchi dozzinali, ma solo artigianato di qualità. Quest’anno, in via sperimentale, abbiamo deciso di concentrare la fiera su via Roma, l’arteria rinascimentale più animata di Ronciglione, augurandoci di poter allargare nel tempo sempre di più il percorso. Vi aspettiamo questi sabato e domenica, sarà un’occasione anche per visitare il Borgo dei Borghi 2023”.