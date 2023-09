NewTuscia – VITERBO – La nostra amministrazione ha un’identità civica. Questo significa che negli ultimi 15 mesi non solo non avete sentito nessuno litigare per posizioni o interessi di parte, ma anche che le buone idee, da qualsiasi parte vengano, sono benvenute. Ieri abbiamo approvato l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega, che riguarda l’adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE. Inoltre, abbiamo accolto favorevolmente l’ordine del giorno del consigliere comunale Matteo Achilli, che propone l’intitolazione del Pala Volley, sito in via Gran Sasso, a Federico Fabbio, il giovane pallavolista viterbese che ci ha lasciato dopo una lunga malattia.

È stato un momento molto commovente tra la famiglia di Federico e l’amministrazione tutta.

Facciamo del nostro meglio per mettere avanti ad ogni cosa l’amore per la città e la dedizione al bene di tutti i cittadini, senza farci trascinare in lotte politiche. Rimaniamo fermamente concentrati sull’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei viterbesi e rendere la nostra comunità un luogo migliore.