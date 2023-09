Tutte le informazioni sulla viabilità per la “Notte Rosa” del 16 settembre a Viterbo

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina è stata presentata la “Notte Rosa” che si svolgerà sabato 16 settembre dalle ore 19.30 nelle piazze Fontana Grande, della Repubblica, del Comune, delle Erbe, Unità d’Italia e via Saffi (scalette angolo via Cavour).

Nel corso della conferenza stampa di presentazione la sindaca Chiara Frontini, l’assessore allo sviluppo economico Silvio Franco e il consigliere comunale delegato ai rapporti con le imprese Marco Nunzi hanno illustrato le finalità della Notte Rosa “che abbiamo voluto chiamare così per la continuazione degli eventi di Santa Rosa – ha detto Franco – e cercare di continuare, insieme alle due precedenti Notti bianche già svoltesi e tutti gli eventi messi in campo per tutto l’anno a rivitalizzare il centro storico di Viterbo”.

La sindaca Chiara Frontini ha voluto ringraziare, insieme al consigliere Nunzi, tutti gli imprenditori che si sono messi a disposizione per dare il loro contributo all’evento. “Solo uniti tutto l’anno e con idee chiare – ha detto la sindaca – si possono raggiungere gli obiettivi di promozione di Viterbo tutto l’anno puntando sulla sinergia delle proposte e sulla qualità degli eventi”.

Dello stesso parere Nunzi che ha organizzato la Notte Rosa parlando per vari giorni con gli imprenditori viterbesi per cui “sono certo che saranno aperti almeno per il 75-80% dei casi come nelle altre Notti bianche. Ne sono certo”.

SCARICA IL PROGRAMMA