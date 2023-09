NewTuscia – VITERBO – E’ ricominciata ieri, martedì 12 settembre 2023, la sperimentazione di It Alert sotto forma di test da proporre alla popolazione italiana. Nonostante le molte informazioni che circolano in questi ultimi giorni, c’è ancora poca chiarezza a riguardo.

IT-alert è un sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione e di cui si sta dotando la Protezione Civile nazionale per diffondere allarmi pubblici caratterizzanti gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso attraverso i cellulari delle persone che si trovano nell’area in questione. Il sistema ha lo scopo di scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

Secondo il sito della Protezione Civile del Lazio: “IT-alert, infatti, si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo. IT-alert si basa sulla tecnologia “cell-broadcast”, per cui, una volta attivato un allarme per una data zona, viene trasmesso un messaggio unidirezionale dai ripetitori GSM verso i dispositivi presenti nella relativa zona di copertura. Il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso e abbia un cellulare attivo. Il sistema non invia un SMS, non utilizza nessuna app, non raccoglie nessun dato del dispositivo, compresa la posizione.”

IT-alert è ancora in fase di sperimentazione e questo significa che per far conoscere il sistema e allo stesso tempo verificarne il funzionamento sulle diverse tipologie di sistemi operativi, gli utenti riceveranno un messaggio di prova, solo per questa prima fase della sperimentazione, in una data ora e in un determinato giorno secondo il calendario prestabilito. Nel Lazio sarà intorno alle 12.00 del 21 settembre 2023. Per ricevere il messaggio il dispositivo che si trova nella zona interessata dall’allarme deve essere acceso, carico e avere connessione telefonica. Una volta ricevuto il messaggio le funzioni del telefono vengono momentaneamente bloccate, per sbloccarle occorrerà semplicemente toccare in corrispondenza della notifica, confermando la presa visione. Non occorre alcuna registrazione, la trasmissione via cellulare è gratuita e anonima.

Sempre secondo il sito della Protezione Civile: “Nessuna azione sarà richiesta da parte dei destinatari, se non prendere visione del messaggio ed eventualmente compilare il questionario che verrà indicato nel messaggio stesso che potrà essere utilizzato anche per segnalare eventuali problemi. Anche coloro che, trovandosi nell’area interessata dal test intorno alle ore 12, non dovessero ricevere alcuna notifica di IT-alert potranno compilare il questionario proprio per segnalare questa mancanza. Tutto ciò ci aiuterà a perfezionare il servizio prima dell’attivazione operativa. Si fa presente che le attività in corso sul telefono non subiranno interruzioni ma sarà necessaria la presa visione del messaggio per tornare alla schermata standard.”

Per qualsiasi ulteriore informazioni sono reperibili sul sito web nazionale dedicato www.it-alert.gov.it, sul relativo canale YouTube che illustra il funzionamento e la sezione FAQ del sito web IT-alert

Fonti: Protezione Civile del Lazio