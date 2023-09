NewTuscia – ROMA – Continua la rinascita del quartiere San Lorenzo a Roma: dopo l’inaugurazione della nuova sede di Accademia Italiana, nell’area dell’ex Dogana – che presto ospiterà anche il nuovo hotel, studentato e centro di aggregazione The Social Hub – torna Charta, festival di fotografia contemporanea dedicato al libro fotografico e all’editoria indipendente, diretto da Francesco Rombaldi. La seconda edizione si svolgerà dal 16 al 24 settembre: 10 giorni di festival diffuso in otto location del quartiere, tra expo e talk per indagare sul tema Human x Nature, una riflessione sul complesso rapporto tra uomo e natura.

Cento i libri in mostra nelle aree dedicate alle esposizioni tra cui – appunto – la nuova sede di Accademia Italiana. La scuola di alta formazione, che annovera tra i corsi anche percorsi triennali e bienni specialistici in fotografia e si accinge a lanciare nuovi corsi in comunicazione, apre le porte ad appassionati, curiosi e professionisti dello scatto. L’expo sarà visitabile dalle ore 16 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e dalle 10.30 alle19.30 nei due weekend della manifestazione (16-17 e 23-24 settembre). Ingresso libero, con accesso da via dello Scalo di San Lorenzo 10.

Ad accompagnare l’expo una mostra diffusa che guiderà i visitatori nell’esplorazione del tema di questa edizione: immagini, installazioni video e sonore creeranno un percorso visuale che catapulterà lo spettatore all’interno di atmosfere selvagge, incontri imprevedibili e territori inesplorati. Nel circuito anche la proiezione della shortlist del Charta Award, l’esposizione dell’Hong Kong Dummy Award, e una Talk Gallery dedicata alle presentazioni delle produzioni editoriali più interessanti degli ultimi anni. Completa il programma un palinsesto di Letture Portfolio e un Book Market con alcune delle più importanti realtà editoriali del settore.

Gli altri spazi di Charta, oltre alla sede di Accademia Italiana sono: Paper Room (Info Point), Matéria Gallery (Book Market), San Lorenzo Café – Soho House (Letture Portfolio), Fondazione Pastificio Cerere (Expo), Galleria delle Arti (Expo), Bar.lina (Expo), Galleria 291 Est (Expo). Tra i protagonisti delle letture: Francesco Zizola / Fotografo & Artistic Director, Myrtou Steirou / Editore di VOID, Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni / Fotografi, Chiara Capodici / Curatore & Book Designer, Arianna Catania / Artistic Director a Gibellina On The Road, Massimo Mastrorillo / Fotografo & Fondatore di D.O.O.R., Tommaso Parrillo / Fondatore di Witty Books.

Ogni anno il festival offre anche la possibilità di partecipare al Charta Award, concorso di respiro internazionale, indirizzato a chiunque abbia realizzato un progetto inedito. Il vincitore del Charta Award vedrà il proprio libro pubblicato. Il festival è ideato e realizzato da Yogurt, piattaforma curatoriale che esplora i nuovi linguaggi della fotografia contemporanea.

Accademia Italiana (www.accademiaitaliana.com), Istituto di Alta Formazione dalla forte vocazione internazionale con sede a Firenze e Roma, è, dal 1984, punto di riferimento nella formazione per le industrie creative della moda, del design, della comunicazione visiva e della fotografia. Nel giugno 2020 entra a far parte del Gruppo AD Education, network internazionale specializzato nell’alta formazione per le discipline creative ed artistiche che riunisce 21 scuole e 70 campus in Francia, Italia, Spagna e Germania per un totale di oltre 35.000 studenti. Grazie a un corpo docenti costituito da affermati professionisti del settore, AI combina formazione teorica e attività pratica e laboratoriale, offrendo inoltre la possibilità di seguire le lezioni in doppia lingua, italiano/inglese. Oggi l’offerta formativa si compone di corsi di laurea triennale (accreditati dal MIUR nel 2012) – in Fashion Design, Design, Fotografia, Graphic Design e Design del Gioiello – oltre a sei nuovi bienni specialistici, legalmente riconosciuti dal MUR alla fine del 2019 – Fashion Textile Design, Fashion Design and Management, Interior Design, Product Design, Graphic Design, Fotografia. L’ampliamento della proposta di studi, consolida una storia importante che ha visto passare nelle aule dell’istituto grandi nomi della creatività internazionale quali Vivienne Westwood, Oliviero Toscani, Rick Owens, Carla Fendi, Alessandro Mendini, Domenico Guzzini, Brunello Cucinelli e molti altri.