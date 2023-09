Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Primo giorno di scuola per miglia di studenti della Tuscia e, a Viterbo, scatta l’ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo (649/2023) che blocca il traffico e la sosta negli orari di entrata ed uscita dai principali istituti scolastici.

Questa mattina problemi in alcuni casi notevoli per lo stop alle auto nei pressi delle scuole indicate dall’ordinanza voluta dalla giunta Frontini, come l’anno scorso, per permettere agli studenti ed ai genitori di arrivare a scuola senza rischiare di essere investiti e con maggiore serenità.

Su viale Ranieri Capocci fila interminabile di auto ed autobus extraurbani che hanno subito ritardi di alcune decine di minuti sulla tabella di marcia procedendo a passo d’uomo.

I diretti interessati, in particolare i genitori dei ragazzi, sono divisi sul provvedimento e c’è chi addirittura lo difende perché “non se ne poteva più di camminare con chili di libri – dice una mamma – e con il rischio di essere presi sotto con ragazzi che correvano da tutte le parti”. In percentuale sono di più chi si lamenta per “il caos creato da un’ordinanza che fa più casini che bene – dice un padre di un ragazzo che andrà in prima media quest’anno alla Fantappié – perché ritarderemo tutte le mattine e nessuno ci giustifica al lavoro poi”. C’è chi se la prende anche con i lavori del Pnrr uscendo da Porta della Verità perché “alla fine a che servono? Per una camminata intorno alle mura? E le strade disastrate di Viterbo non sarebbero più urgenti? Così avremo per mesi il caos sia per andare a scuola la mattina ad accompagnare i nostri figli che per la viabilità in generale”.

I commenti di altre persone che hanno accompagnato a scuola i propri figli per il primo giorno di scuola possono essere equamente suddivisi su quelli che sono stati riportati.

Quello che conta è che si sia rotto il ghiaccio e, anche da NewTuscia.it, buona scuola a tutti!