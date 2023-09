NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – (Riccardo Frezza 12/09/2023) – Si è appena concluso l’evento “È estate per le mamme” presso la sede Domus Marina di Marzocca di Senigallia (AN), il progetto promosso dal Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana.

Obiettivo del progetto è stato offrire un periodo di riposo e una esperienza di inclusione alle mamme di alcuni ragazzi con disabilità o in situazione di marginalità sociale. Sono stati coinvolti: 15 mamme caregiver ; 4 papà caregiver; 25 ragazzi con disabilità; 14 minori, per un totale di 91 persone dove il più anziano avevai 77 anni mentre il più piccolo 1 anno.

Insieme ad un gruppo di 32 Volontari di Croce Rossa di cui 3 Infermiere volontarie , per coordinare gli aspetti socio – sanitari, 20 Operatori Sociali Generici (OSG), 2 Operatori per Soccorso in Acqua (OPSA) provenienti dai Comitati Croce Rossa dell’Umbria, grazie al Comitato Regionale, che si sono presi cura delle attività in acqua in favore degli ospiti con disabilità, 7 Operatori per il Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza (TSSA).

Fondamentale è stata la collaborazione del Comitato Croce Rossa di Deruta (per tutti gli ambiti del progetto) e del Comitato Croce Rossa di Avigliano Umbro (che ha fornito mezzi e autisti per trasportare i Volontari e le famiglie), e del Comitato Croce Rossa di Senigallia di e del suo Presidente Andrea Marconi.

L’avvio del progetto è stato possibile grazie al contributo della piattaforma di crowdfunding “Eppela MSD crowd caring”, tramite cui è stata avviata la raccolta fondi per sostenere le spese.

La risposta da parte delle mamme è stata travolgente: si è cercato di fare al meglio per dare la priorità a quelle situazioni in cui, come Croce Rossa, si poteva garantire un’assistenza adeguata ai loro figli. Il progetto rappresenta per tutto il Comitato di Perugia un’opportunità straordinaria, in quanto consente di rimettere in moto una macchina organizzativa capace di fornire un supporto 24 ore su 24 alle persone con disabilità, dando così un sollievo alle mamme. È una vera e propria ripartenza in questo ambito dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia.

Le storie che circondano questo progetto sono profondamente commoventi. Alcune di queste persone non hanno mai visto il mare, oppure il caso di una mamma malata oncologica che desiderava vederlo ancora una volta. Sono state ricevute richieste disperate da madri che implorano di partecipare con i loro figli, spesso persone che sono state respinte da altri contesti a causa del disagio del proprio figlio.

I ragazzi con disabilità della “Brigata Alberghiera “che hanno autogestito la Domus Marina sono stati sempre entusiasti e carichi di energia: preparati con grande dedizione sotto la guida dei direttori dell’albergo dell’associazione ADA Umbria-Marche-Toscana, con i volontari Gabriele Biscontini e Gabriele Conrado. Alcuni si sono formati mettendosi alla prova nel servizio ai tavoli in una sagra paesana (associazione Bagnaia), altri nell’apprendimento dell’utilizzo del software gestionale alberghiero SLOPE, messo a disposizione gratuitamente da una software house per gestire la reception.

Il progetto è stato coordinato logisticamente dalla Consigliera Chiara Muccifori, che ha organizzato e sovrainteso tutte le attività di preparazione del progetto, durante i giorni, a Marzocca, coadiuvata dai Volontari del Comitato di Perugia, referenti del progetto per le varie aree di lavoro.

Nulla sarebbe stato possibile senza il supporto del Comitato Regionale Umbria della Croce Rossa, e del suo Presidente Paolo Scura, e della Presidente del Comitato di Perugia Fiorella Cardarelli.

(Riccardo Frezza 12.09.2023)