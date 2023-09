NewTuscia – ROMA – Nel 636 d.C., dopo la sconfitta militare subita in Siria, nei pressi del fiume Yarmuk, ad opera dell’armata del califfo Umar ibn al-Kattab, l’imperatore Eraclio deve affrontare un altro evento nefasto che mette seriamente a rischio la stabilità dell’impero romano orientale. Le reliquie della Vera Croce, che aveva fatto portare via da Gerusalemme per evitare che cadessero nelle mani degli invasori arabi, sono misteriosamente scomparse dopo che ignoti assalitori hanno attaccato il convoglio che le trasportava. Andronico, giovane ufficiale del prestigioso corpo degli “excubitores”, è posto a capo di un drappello di cavalieri con la missione di recuperare, ad ogni costo, i simboli più importanti della cristianità, prima che le truppe del califfo stringano d’assedio Gerusalemme.

Tra colpi di scena e atmosfere inquietanti il protagonista dovrà dar fondo a tutte le sue energie per reagire ai tradimenti e alle difficoltà presenti sul suo cammino sino a capire che siamo tutti strumento di qualcun altro e che la realtà supera spesso la nostra capacità di comprensione. E’ la presentazione del libro di Carlo Massoni, ”Il sentiero bianco, l’altra storia della vera Croce” in libreria (e online) per le Edizioni Efesto. Massoni, con una grande passione per la storia medievale, e’ un chirurgo ortopedico presso l’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma e, dopo ”Il generale bizantino” pubblicato nel 2021 e’ tornato, con quest’ultimo romanzo, su quel periodo di ”oscurantismo” dell’impero romano d’oriente o impero Bizantino dell’ anno Mille, Impero che dopo una lunga crisi, la sua distruzione da parte dei crociati e Veneziani nel 1204 e la sua restaurazione nel 1261, cesso’ definitivamente di esistere nel 1453 con la conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi ottomani guidati da Maometto II.