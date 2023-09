NewTuscia – GROTTAFERRATA – Dopo le consultazioni con le forze politiche che compongono la maggioranza di governo, il Sindaco Di Bernardo ha presentato questa mattina il nuovo assetto della Giunta comunale e la nuova distribuzione delle deleghe consiliari.

“Il nuovo assetto renderà ancora più efficace l’azione di governo della Giunta – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Un’azione che in queste settimane non si è mai arrestata e ha continuato a produrre importanti atti e provvedimenti, perseguendo gli obiettivi del programma di mandato. Le forze politiche di maggioranza sono allineate, coese e condividono la stessa volontà di incidere concretamente sul presente e il futuro di Grottaferrata nell’esclusivo interesse della cittadinanza.

“L’Assessore Giovanni Guerisoli, decano della nostra Amministrazione e uomo di assoluta esperienza politica, sarà il nuovo Vice Sindaco – continua il Sindaco –. L’Assessore Daniele Rossetti sarà il nuovo delegato ai Lavori Pubblici, mentre gli Assessori Rossotti e Passini saranno confermati nelle loro deleghe rispettivamente al Bilancio e al Sociale. Il Consigliere Luigi Spalletta della lista Ghelfi, nuovo componente della maggioranza, sarà delegato a Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Tutela e Benessere degli animali. Ringrazio la lista Ghelfi, che al momento non entrerà a far parte della Giunta, per il suo supporto e la sua disponibilità. Infine, al Consigliere Pierfranco Trovalusci è stata attribuita la delega alla Previsione e Mitigazione dei Rischi Naturali”.

“La nuova Giunta si riunirà già da questo pomeriggio dando il benvenuto all’architetto Silvia Santini, nuovo Assessore all’Urbanistica, nomina tecnica non riconducibile ad alcuna forza politica di maggioranza – prosegue il Primo cittadino –. Un profilo di altissimo livello, che ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito della progettazione e riqualificazione urbana per Enti pubblici e privati italiani e internazionali. Le sue competenze e la sua esperienza saranno fondamentali per raggiungere obiettivi cruciali come il nuovo Piano Regolatore. A lei rivolgo a nome dell’Amministrazione i migliori auguri di buon lavoro”.

“Ringrazio tutte le forze politiche di maggioranza, i Consiglieri e gli Assessori per la disponibilità dimostrata in queste settimane – conclude il Sindaco –. Grottaferrata ha un’Amministrazione comunale solida, formata da cittadini grottaferratesi uniti dall’amore per la propria città, pronti a dare il massimo, nel rispetto dei propri ambiti di competenza, per dare vita a un cambiamento positivo e tangibile”.

Di seguito, il nuovo assetto della Giunta Comunale:

Il Sindaco Mirko Di Bernardo ha tenuto per sé le seguenti deleghe: Beni e Politiche Culturali; Rapporti con Città Metropolitana; Politiche del Personale dell’Ente Comunale; Polizia Locale; Protezione Civile; Sicurezza Urbana; Attività Produttive; Commercio; Economia Circolare del Commercio; Gestione e Programmazione delle Attività Artigianali e Produttive; Mercati; Comitati di Quartiere.

Giovanni Guerisoli, Vice Sindaco con deleghe a PNRR; Fondi Comunitari; Politiche di Finanziamento Sovracomunale e Territoriale; Valorizzazione Sociale dei Beni Pubblici Assegnati A.N.B.S.C; Tutela del Territorio; Ambiente; Rifiuti; Isola Ecologica; Transizione Energetica; Innovazione Tecnologica; Smart City.

Alberto Rossotti, Assessore alle Politiche Finanziarie e di Bilancio; Affari Generali; Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare; Contenzioso; Politiche del Lavoro; Aspetti Giuridici dell’Edilizia Privata; Informatizzazione e Digitalizzazione dell’Ente Comunale.

Francesca Maria Passini, Assessore al Welfare; Sostegno e Sussidiarietà; Minori e Famiglia; Politiche di Inclusione Sociale; Parità di Genere; Politiche Sanitarie e Socio-sanitarie; Servizi Civici e Demografici, Cerimoniale Comunale.

Daniele Rossetti, Assessore ai Lavori pubblici; Infrastrutture; Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche; Manutenzione Patrimonio Comunale; Mobilità; Viabilità; Rapporti con Enti gestori dei servizi; Parchi e Giardini; Manutenzione del Verde; Manutenzione delle Strade; Decoro Urbano; Turismo.

Silvia Santini, Assessore all’Urbanistica; Pianificazione e Riqualificazione Urbana; Nuovo Piano Regolatore Urbano; Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).