NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Il nuovo anno scolastico è iniziato e, amara sorpresa, nella ferrovia regionale Roma-Viterbo, gestita da Cotral e Astral, è ancora in vigore l’orario di servizio con la riduzione estiva, contrariamente alle aspettative dei pendolari e, lasciateci dire, della logica. L’altro orario, quello invernale e scolastico, dovrebbe essere attivato lunedì prossimo, 18 settembre, salvo nuovi slittamenti, con dei cambiamenti, speriamo, funzionali alla linea e alle esigenze del territorio. Comunque sia, resta il fatto che le società Cotral e Astral non sono riuscite a riorganizzare il servizio ferroviario in tempo utile, motivo di forte disapprovazione da parte nostra.

Chi glielo ha impedito? Serve un intervento in discontinuità della Regione del Presidente Rocca, votata a furor di popolo anche e soprattutto per questo”. È quanto dichiara in una nota David Nicodemi, Presidente dell’Associazione TrasportiAmo.