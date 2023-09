NewTuscia – VITERBO – Giovedì 7 settembre, presso la sede dell’Università degli Studi della Tuscia di Civitavecchia, si è svolto l’open day per la presentazione del percorso formativo del nuovo corso dell’Istituto Tecnico Superiore per l’Energia del Lazio ITSEL di Civitavecchia che avrà inizio il 30 ottobre presso l’Istituto Calamatta di Civitavecchia.

L’incontro, aperto dal saluto del Presidente, Prof. Alessandro Ruggieri è proseguito con gli interventi della Prof.ssa Corvaia, Preside dell’Istituto Calamatta e di alcuni soci fondatori quali Enel e Umana. Unindustria, rappresentata dal Presidente della sede di Civitavecchia, ha coordinato e favorito la presenza di numerose aziende del territorio, che hanno interagito con gli studenti presenti.

Il Presidente dell’ITSEL ha sottolineato l’importanza strategica per il Paese di un corso del genere. “Si tratta di una grande opportunità anche per Civitavecchia – ha proseguito Ruggieri – un volano di sviluppo che potrà offrire sbocchi lavorativi e far sì che tante risorse giovani possano contribuire alla crescita del territorio. La presenza di tante e importanti aziende, a partire da Enel e Umana, e il supporto di Unindustria, garantisce un modo davvero diverso di pensare e realizzare la formazione’.

“L’Itsel di Civitavecchia costituisce un’opportunità formativa unica e di elevato livello per i giovani che vogliono entrare subito in contatto con il mondo delle imprese – ha affermato Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia – sosteniamo con forza questa scuola di alta specializzazione tecnologica, che riveste una duplice e rilevante valenza per il nostro territorio: trasmettere la cultura e gli aspetti tecnici delle aziende del settore energetico, grazie anche a stage e lezioni dirette, e formare nuove figure professionali in un mercato sempre più orientato verso la transizione energetica e verso nuovi orizzonti. La giornata di oggi rappresenta un’occasione per far conoscere ancor di più l’Itsel e le possibilità che offre”.

Il percorso ITS prevede una durata di 1800 ore distribuite su quasi due anni ed offre un’alta specializzazione volta all’inserimento nel mondo professionale ancor prima del completamento degli studi.

Al termine della presentazione le aziende e i professori hanno incontrato i candidati e le famiglie per dettagliare meglio le esigenze professionali e occupazionali delle imprese e per rispondere a tutte le domande inerenti al percorso.

I