15 Settembre – Piazza del Plebiscito, Viterbo

NewTuscia – VITERBO – L’atmosfera magica di Piazza del Plebiscito a Viterbo si appresta a diventare lo scenario del Terra Music Festival, il 15 settembre.

Ideato e promosso da Michele Saraca (StaGe! – Terra Concerti – Art Bond) presentato da Mammo Rappo, il festival promette di essere un’esperienza indimenticabile di musica, innovazione e costruzione di relazioni artistiche.

L’obiettivo primario del Terra Music Festival è di offrire una piattaforma di risonanza nazionale agli artisti, cantautori e compositori emergenti che provengono da ogni angolo d’Italia. Questo evento eccezionale non solo permetterà loro di esibirsi, ma creerà un ambiente in cui diversi generi musicali possono convergere e costruire una rete di collegamenti significativi.

L’edizione di quest’anno vedrà l’esibizione di oltre 20 artisti, tra cui i tre vincitori di ogni contest appartenente alla rinomata rete di eventi “Terra Concerti”, insieme a una selezione di altre promesse musicali che promettono di stupire il pubblico con la loro energia e creatività. Questo spettacolo collettivo crea una rete unica di connessioni tra artisti provenienti da tutto il Paese, favorendo scambi culturali e collaborazioni che possono durare nel tempo e arricchire il panorama musicale italiano.

E non è tutto. Il Terra Music Festival sarà arricchito dalla presenza di ospiti d’onore che hanno già fatto sentire la loro voce nel panorama musicale italiano. Tra gli ospiti attesi, a rappresentare la musica originale del Viterbese: Federico Meli (Giorni Anomali), Only Sara e Sem Janela (Vincitore Terra Music Contest 2022). La loro partecipazione promette di aggiungere ulteriore fascino e profondità a questo festival straordinario, creando opportunità di interazione e collaborazione tra artisti di diverse esperienze musicali.

La giuria sarà composta da esperti del settore che vantano grandi esperienze e successi nel mondo della musica. Tra loro figurano Pietro Bevilacqua, Enrico Capuano, Edoardo De Angelis, Le Nora e Nina Ricci, che ascolteranno attentamente le performance degli artisti in gara e selezioneranno colui o colei che avrà l’opportunità di partecipare al prestigioso MEI Meeting degli Indipendenti a Faenza nel 2023, aprendo nuove strade e opportunità per la loro carriera e consentendo loro di allacciare nuove relazioni nel settore.

In conclusione, il Terra Music Festival del 15 settembre non è solamente un concerto, ma un’esperienza che celebra la musica, l’inclusione e la creazione di reti artistiche. Un’occasione unica di scoperta per artisti, appassionati di musica e professionisti del settore, destinata a lasciare un’impronta duratura nel panorama culturale della Città.

Terra Music Festival è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori dall’assessore alla cultura e all’educazione Alfonso Antoniozzi, dagli organizzatori Michele Saraca – ideatore Terra Music Festival – e Matteo Maraga, collaboratore e co-ideatore del Terra Music Contest 2022 e di Terra Music Festival 2023. Alla conferenza è intervenuta anche Giada Nassi, amministratrice Spazio Fiere. Presente anche Pietro Bevilacqua, in giuria in occasione dell’evento il prossimo 15 settembre.

Sostengono l’iniziativa:

Comune di Viterbo

Spaziofiera

Rete dei Festival

Stage! – Coordinamento Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente

Mei Meeting delle Etichette Indipendenti

Esibirsi Soc. Coop.