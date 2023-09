NewTuscia – SUTRI – Sutri in corsa, domenica 17 settembre si corre per le strade del paese e nelle campagne. Il percorso di 10 km attirerà molti atleti del comprensorio

“Il nostro invito è rivolto agli sportivi di tutta l’età ad iscriversi, perchè riteniamo che sarà una giornata di sport avvolgente con tante sorprese e un percorso unico, che si snoda lungo 10 km suggestivi. Del resto Sutri è un piccolo gioiello e il suo contorno altrettanto. L’obiettivo è di superare i 300 iscritti”” – ha detto Liberato Guadagnini . Nel frattempo stanno arrivando molte adesioni non solo dalla Tuscia, ma anche dal litorale di Cerveteri e Ladispoli e zone di Roma nord per la Sutri in corsa, in programma domenica 17 settembre. . ” Dobbiamo ringraziare chi ci sta aiutando, dall’amministrazione comunale agli sponsor, grazie ai quali potremo allestire una bella manifestazione – ha ribadito Guadagnini – . Noi siamo certi di aver fatto un buon lavoro, speriamo che gli atleti siano tanti. Il circuito in cui si snoderà la corsa è bello, avvolgente e credo che ci sarà una bella cornice di partecipanti. Invitiamo per chi non lo ha fatto ad iscriversi in questi giorni” .