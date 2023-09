NewTuscia – VITERBO – Due persone fermate per l’aggressione avvenuta ieri mattina ai danni di un 36enne pakistano in via Valle Piatta.

La vittima è stata picchiata con il manico di un’accetta e derubata da tre uomini, che, dopo averlo lasciato a terra, si sono dati alla fuga: due a bordo di un’auto, il terzo aggrappandosi alla parte posteriore del mezzo.

Gli agenti della polizia avrebbero rintracciato due dei presunti aggressori, arrestando un 25enne dell’Est europeo e denunciando un 17enne di origini nord africane, mentre sarebbero sulle tracce del terzo scangagliando le immagini della videosorveglianza.

Nel frattempo proseguono le indagini sulla vicenda che presenta diversi punti da chiarire.

Si ricorda che per la legge italiana vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. La presunzione di innocenza si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.