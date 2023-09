Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO/CAPRAROLA – Grande successo per il primo trofeo Città di Viterbo Registro storico Vespa ed il Concorso di Eleganza in Vespa, patrocinato da Comune e Provincia di Viterbo e dal Comune di Caprarola.

Sabato scorso si sono dati appuntamento a Viterbo i proprietari di vespa storiche comprese nel periodo 1946/1976 e provenienti dalle regioni Lazio, Umbria, Abruzzo, Piemonte e Veneto. Le decine di partecipanti hanno prima visitato il centro storico di Viterbo, quindi, nel pomeriggio, partecipato al concorso che ha unito le vespa storiche agli abiti inerenti l’anno del proprio modello di vespa. Ne è scaturita una giornata unica per i tanti curiosi che, in concomitanza anche di un matrimonio, hanno affollato piazza San Lorenzo per vedere la sfilata di vespa ed abiti d’epoca. Tanti hanno ricordato mitici film degli Anni Cinquanta e Sessanta in cui le vespa hanno rappresentato un cult, su tutti “Vacanze romane”.

Il presidente nazionale del Vespa club d’Italia Roberto Leardi, insiema al gestore del Registro storico nazionale delle Vespa Luigi Frisinghelli, hanno commentato tutti i modelli di vespa in sfilata e riportato l’attenzione sulle caratteristiche tecniche di ciascuna. Ha coordinato tutto la manifestazione Domenico Palazzetti, presidente del Vespa club Viterbo con la partecipazione dall’ex presidente internazionale dei Vespa club Crista Solbach.

Nella giornata di domenica 10 settembre, invece, i partecipanti hanno prima fatto un tour dei Monti Cimini, quindi si sono trasferiti a Caprarola per visitare Palazzo Farnese accolti dal presidente della Proloco Luca Cristofori che ha donato anche un omaggio a tutti.

Molte migliaia le presenze nella due giorni ed un plauso al Vespa club Viterbo per la perfetta organizzazione.

A decretare i premi del concorso di Eleganza in Vespa la giuria formata dal giornalista Gaetano Alaimo, dal meccanico Stefano Ribeca e dalla stilista e commerciante Anna Rita Stella.

Questa la classifica generale del Concorso di Eleganza in Vespa:

1° Assoluto Trofeo Città di Viterbo a:

Rossetti Vincenzo Vc Lago di Bolsena

consegnato dalla Consigliera Perazzini Melania delegata dalla Sindaca di Viterbo Chiara Frontini

Cat. A 1946/1950

1° Pozzi Roberto Vespa 98 1947 VcMilano

2° Perri Gianluca Vespa 125 1950 Vc Todi

3° Fiorucci Gabriele Vespa 98 1947 Vc Santa Marinella

Cat. B 1951/1961

1° Rossetti Vincenzo Vespa 125 1952 Vc Lago di Bolsena

2° Ialongo Leonardo Vespa 150GS 1961 Vc Viterbo

3° Guadagnini Giuliano Vespa 125 1953 Vc Vespa nel Tempo

Cat. C 1962/1976

1° Lanzi Giovan Battista Vespa 125 1964 Vc Lago di Bolsena

2° Montemari Vittorio Vespa 125super 1966 Vc Viterbo

3° Ottentoti Danilo Vespa 125Ts 1975 Vc Fiumicino Fregene

Cat.D Vespa con Più ruote

1° Fiorucci Giancarlo Ape Calessino 1955 Vc Santa Marinella

Premi speciali a:

Coppa del Presidente della Provincia a Bonesso David Vc Montebelluna (Treviso) Club da più lontano;

Coppa del Panathlon Club di Viterbo alla Vespa più antica di Petrini Giancarlo;

Coppa UNVS sezione di Viterbo al Vespa Club più numeroso Vc Todi;

Coppa Ansmes sezione di Viterbo al Vc Santa Marinella per lo scooter con più ruote.