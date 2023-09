di Diletta Riccelli

NewTuscia – VITERBO – Atti di autolesionismo, rivolte contro il personale di servizio, un tentato suicidio: è quanto successo nelle ultime ore nel carcere viterbese di Mammagialla. Nel caos generale, anche la morte di un uomo di 45 anni originario del Bangladesh. Una situazione difficile che era già stata denunciata dall’ USPP Lazio, sottolineando la carenza del personale e un sovraffollamento di circa 230 detenuti.

Già da qualche giorno, la tensione sembrava essere alle stelle nel penitenziario laziale, tanto che un agente era stato ferito alle spalle con una prognosi di circa sette giorni. Daniele Nicastrini, Segretario regionale USPP Lazio, si era quindi lasciato andare a pesanti considerazioni circa la situazione attuale dell’istituto: “Il personale di polizia penitenziaria rimasto non riesce più a contenere questa situazione, lamenta anche problemi di scoramento su quanto rappresentiamo, chiedono aiuto per rischio concreto dell’aggravarsi di una situazione non più sostenibile”.

Il reparto D1, in cui sono avvenuti i recenti fatti, è da tempo sotto la lente d’ingrandimento poiché spesso teatro di rivolte e aggressioni nei confronti degli agenti. Ha poi continuato Nicastrini: “I fatti accaduti ieri sera dimostrano senza ombra di dubbio che purtroppo il nostro allarmismo rivolto all’amministrazione penitenziaria, al prefetto e agli organi competenti, era giustificato e che la situazione e veramente grave, dove il direttore e comandante di reparto con i pochi uomini e donne rimaste della polizia penitenziaria possono fare ben poco, se non si provvede ad inviare un supporto di agenti e evitando così anche tragedie come quella avvenuta ieri a Mammagialla”.

Difatti, il numero del personale di polizia penitenziaria previsto in pianta organica a Viterbo è di 343 unità ma ne risultano amministrate 296, mentre quelle effettive sono 260 di cui in servizio ve ne sono solo 201 unità. Un numero esiguo a fronte di una situazione che sembra aggravarsi col trascorrere del tempo.

Il 2023 si presenta già da ora come un anno funesto per il calcolo dei suicidi avvenuti in carcere: ben 47. Una cifra consistente che rischia di aggravarsi ulteriormente se nel frattempo non vengono prese misure degne del problema. Nordio dalla sua, in una recente intervista, ha cercato di placare gli animi sempre più contrariati di chi lavora nell’ambito: “Costruire un carcere è impossibile per costi e vincoli. Con cifre molto inferiori è possibile adattare beni demaniali del ministero della Difesa inutilizzati, che hanno già spazi e strutture compatibili con l’istituzione carceraria, basta fare convenzioni gratuite con il ministero”. Questo potrebbe solo in parte tamponare una situazione al collasso dove il sovraffollamento e la frustrazione di chi lavora e di chi, purtroppo, il carcere lo abita, genera una spirale di violenza.