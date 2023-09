NewTuscia – ROMA – Il Fascicolo Previdenziale del Cittadino è uno strumento importante che permette di accedere a informazioni sulle proprie prestazioni previdenziali, pensionistiche e assistenziali. Il fascicolo è gestito dall’INPS e contiene informazioni sulle prestazioni erogate dall’INPS stessa e da altri enti previdenziali, nonché informazioni sui contributi versati dal lavoratore.

Inps Fascicolo Previdenziale del Cittadino

Come vedi dalla schermata qui sopra, il fascicolo previdenziale del cittadino è accessibile tramite il sito web dell’INPS o tramite il Contact Center.

Devi cliccare sul bottone blu a destra ‘Utilizza lo Strumento‘.

Fatto questo ti troverai davanti la schermata che vedi qui sopra, per accedere al proprio fascicolo è necessario avere un codice fiscale e un’identità digitale (SPID), oppure la carta CIE o CNS. Eventualmente anche con il PIN.

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile visualizzare informazioni sulle prestazioni ricevute, sulle contribuzioni versate, sulla situazione previdenziale e sulle dichiarazioni fiscali. Inoltre, sarà possibile verificare la corretta applicazione delle norme previdenziali, richiedere la liquidazione della pensione e il calcolo della pensione futura.

È importante tenere sempre sotto controllo il proprio fascicolo previdenziale del cittadino, in quanto contiene informazioni importanti sulla propria situazione previdenziale e pensionistica. In caso di informazioni errate o incomplete, è possibile richiedere la loro correzione attraverso il sito web dell’INPS o il Contact Center al numero 803 164 o 06 164 164 da cellulare.

Come Accedere al Fascicolo

Per accedere al tuo fascicolo previdenziale del cittadino, devi prima di tutto registrarti sul sito web dell’INPS. Una volta effettuata la registrazione, potrai accedere al tuo fascicolo in qualsiasi momento e visualizzare i tuoi contributi e le tue prestazioni previdenziali.

Devi semplicemente andare sul sito dell’INPS (www.inps.it) e cliccare su ‘Accedi’ in alto a destra. Successivamente, devi inserire le tue credenziali per accedere al tuo fascicolo previdenziale. Se non hai ancora un account, puoi crearne uno seguendo le indicazioni sul sito.

Un altro modo per accedere al tuo fascicolo previdenziale è tramite il Contact Center dell’INPS. Puoi chiamare il numero verde dell’INPS e seguire le istruzioni fornite dal sistema automatico.

Infine, puoi accedere al tuo fascicolo previdenziale tramite un Patronato. I Patronati sono enti autorizzati a rappresentare i lavoratori in materia previdenziale ed assistenziale e possono aiutarti nell’accesso al tuo fascicolo previdenziale.

Come Utilizzare il fascicolo

Il fascicolo previdenziale del cittadino è uno strumento molto utile per pianificare la tua pensione e per conoscere il tuo stato previdenziale. Puoi utilizzare il fascicolo per:

Calcolare l’importo della tua pensione

Verificare i contributi versati e le prestazioni previdenziali erogate

Conoscere lo stato dei tuoi versamenti

Verificare la validità delle tue posizioni assicurative

Per utilizzare al meglio il tuo fascicolo previdenziale del cittadino, ti consigliamo di:

Verificare regolarmente i tuoi contributi e le tue prestazioni previdenziali

Segnalare tempestivamente eventuali errori o inesattezze sul tuo fascicolo

Tenere sempre aggiornati i tuoi dati personali sul sito web dell’INPS

Pianificare la tua pensione in base alle informazioni contenute nel tuo fascicolo previdenziale del cittadino

Inps fascicolo previdenziale del cittadino pagamenti

Abbiamo detto poco sopra che nel Fascicolo dell’Inps puoi anche controllare tutti i pagamenti che hai effettuato negli ultimi anni: c’è una sezione ad hoc che si chiama Cassetto Previdenziale Cittadino. Se vuoi controllare i pagamenti effettuati, una volta che hai fatto l’accesso, sempre all’interno del fascicolo, clicca nel menu di sinistra alla voce ‘Prestazioni’ e poi su ‘Pagamenti.

Da qui puoi vedere tutta una serie di informazioni, divise per anni. Dai un’occhiata anche a tutti i contributi che hai pagato negli anni clicca su ‘Posizione Assicurativa’ e poi su ‘Estratto Conto Integrato’.

Queste sono le voci principali, ma se dedichi cinque minuti alla navigazione del menu di sinistra, troverai sicuramente altre informazioni utili.