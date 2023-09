Stefano Stefanini

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Sabato 23 settembre nella cornice del Forte San Gallo di Civita Castellana il Biodistretto della Via Amerina e delle Forre terrà una conferenza “La Terra che Vorrei” per i dieci anni dalla sua fondazione.

Il 23 settembre non sarà solo una “celebrazione” dei dieci anni di presenza e di iniziativa nel territorio. Noi e gli ospiti che abbiamo invitato all’incontro dovremo innanzi tutto fare un bilancio, fare una riflessione “critica” su quanto di buono e sugli errori che possiamo aver commesso in questi ultimi dieci anni che hanno cambiato il mondo e la nostra realtà.

Come anticipato nella presentazione della Conferenza di sabato 23 settembre prossimo, il cuore della strategia del Biodistretto in questi primi dieci anni di attività può’ riassumersi: la salute dell’ambiente , il benessere delle comunità, la valorizzazione delle virtù del territorio e il futuro delle nuove generazioni. A detta dei responsabili del Biodistretto, in primis il presidente Famiano Crucianelli, “non è stato un percorso facile, né indolore e anche su questo dobbiamo discutere e riflettere.

Il Biodistretto ha all’orizzonte grandi sfide: dal cambiamento climatico al rischio che 100 mila scorie nucleari possano finire nel nostro territorio, dal recupero ecologico del nostro ambiente alla necessità di dare un futuro economico ai nostri produttori e ai nostri cittadini. Sfide che obbligano a una mobilitazione straordinaria delle nostre risorse migliori.”

Ricordiamo che recentemente il Biodistretto della via Amerina è risultato tra i primi tre finalisti del premio europeo del Biologico per la categoria Biodistretti.

Gli European Organic Awards annuali sono dedicati a premiare gli attori europei che contribuiscono notevolmente a migliorare, sviluppare e stimolare il biologico. E’ un riconoscimento importante che diversi e autorevoli organismi delle istituzioni europee hanno dato al ruolo e alle iniziative di tutela ambientale e di valorizzazione della produzione agricola che il Biodistretto ha svolto nei tredici comuni della Tuscia e dei Cimini. E’ un riconoscimento che arriva al decimo anno di vita del Biodistretto e che va a quanti in questi lunghi anni hanno partecipato alla costruzione del Biodistretto stesso.

Ai produttori biologici che hanno sostenuto la necessità e il valore della sostenibilità nel sistema produttivo agricolo. A quei sindaci e a quei consigli comunali che hanno compreso per tempo il valore anticipatore dei distretti biologici.

E a quanti, cittadini in primo luogo, hanno intuito per tempo che la sostenibilità ambientale, sociale ed economico è un solo progetto che ha al centro un nuovo equilibrio e una nuova armonia fra la cultura dell’uomo e l’ambiente, la salute dei cittadini, dei produttori agricoli e la salute della natura.

Ciò che oggi afferma con forza la Commissione europea, ovvero una drastica riduzione dell’uso dei pesticidi, una moltiplicazione della superficie agricola utile (SAU) da destinare al biologico, una conservazione e un recupero della Biodiversità sono strategie ed obiettivi che il Biodistretto della via Amerina ha messo da anni al centro del suo progetto di innovazione sociale e di trasformazione del sistema produttivo agricolo.

Una strategia che oggi si rileva fondamentale per contrastare il cambiamento climatico e realizzare l’obiettivo di “emissioni zero “ di CO2. Il Biodistretto nel suo comunicato: “Un nostro ringraziamento, in questo momento di nostra legittima soddisfazione, va anche a quel mondo dell’informazione che in questi anni ha inteso informare con obiettività e serietà professionale le nostre iniziative per dare valore e futuro al nostro territorio.”