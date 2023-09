NewTuscia – VITERBO – Incidente su strada Teverina, in zona Acquarossa nel comune di Viterbo.

Un camion compattatore, per cause ancora da appurare, si è ribaltato intorno alle 09.00 di questa mattina. Il conducente, le cui condizioni sembrerebbero gravi, era rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. I vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti con la squadra della sede centrale e l’autogru per liberarlo.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118.

Dapprima il traffico ha subito rallentamenti. La strada è stata chiusa per permettere ai vigili del fuoco di recuperare il mezzo con l’autogru, riaprendo alla circolazione veicolare intorno alle 15.00.