NewTuscia – ROMA – E’ iniziato il conto alla rovescia per la 6^ tappa della 14^ edizione del Cosmic Fest che sarà ospitata nell’incantevole cornice del Teatro Quirino di Roma da giovedì 21 a domenica 24 settembre 2023. La manifestazione in questi anni ha contato della presenza di nomi d’eccezione a livello nazionale e mondiale nei vari ambiti di salute, ecologia, pratiche olistiche quali sciamanismo, yoga, astrologia, massaggi, musica ed altre. Tra gli ospiti più popolari della tappa capitolina, oltre all’attore e doppiatore Massimo Wertmuller e alla cantante Antonella Ruggiero che sarà protagonista del concerto in programma sabato 23 settembre, ci sarà Daniela Poggi: attrice, presentatrice televisiva e famosa presenza delle reti nazionali, oltre ad essere stata protagonista di diversi film e spettacoli teatrali di successo. Abbiamo ascoltato l’attrice proprio in vista della tappa romana del “Cosmic Fest”: “Mi ha contattata l’organizzatore del Festival Federico De Giorgi – afferma la Poggi – perché sapeva del mio percorso vegano e di attivista in difesa dei nostri amici animali; sono stata cercata e riconosciuta per quello che ho sempre fatto cioè essere in prima linea per esaltare la bellezza degli animali e il loro valore nella nostra vita. Per me sarà la prima volta al Cosmic Fest e sono felice che esista già da diverse edizioni perché significa che il pubblico lo vuole, lo cerca e lo aspetta. Mi auguro che ognuno di noi che parteciperà possa lasciare un piccolo seme nel cuore delle persone che verranno ad ascoltarci e vederci. Diciamo pure che con il Cosmic Fest ci siamo trovati in quanto rispecchia esattamente il mio percorso come delle anime che si cercano e si ritrovano sullo stesso cammino”. Il messaggio finale è dedicato ad una sorta di “spot” per invitare anche i “curiosi” a partecipare al Festival: “Perché non affacciarsi ad una finestra che la tua vita ha aperto nel tuo quotidiano?! Noi siamo una nuova finestra dalla quale vorremmo inondarti di gioia, di luce, di amore, di consapevolezza e di riconoscimento che siamo tutti natura e siamo tutti esseri animali”.

La maggior parte delle iniziative sono gratuite. Tutte le info su www.cosmicveganfest.it